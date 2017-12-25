Рейнгольд: «Миранчук мог бы закрыть проблемные позиции в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд уверен, что полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук смог бы усилить состав красно-белых.

«Антон – хороший футболист, и очень важно, что у него есть российский паспорт. Миранчук мог бы закрыть проблемные позиции в «Спартаке». Он молод, талантлив, и при этом виден потенциал дальнейшего профессионального роста.

Другой вопрос – отпустит ли его «Локомотив». Команда идет на первом месте в чемпионате, и вряд ли они захотят отпускать игрока основной обоймы к прямым конкурентам. Думаю, очень многое будет зависеть от позиции самого Антона», – считает ветеран.

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» готов удвоить зарплату футболиста в случае перехода в стан красно-белых.