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    • Рейнгольд: «Миранчук мог бы закрыть проблемные позиции в «Спартаке»

    Рейнгольд: «Миранчук мог бы закрыть проблемные позиции в «Спартаке»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд уверен, что полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук смог бы усилить состав красно-белых.

    «Антон – хороший футболист, и очень важно, что у него есть российский паспорт. Миранчук мог бы закрыть проблемные позиции в «Спартаке». Он молод, талантлив, и при этом виден потенциал дальнейшего профессионального роста.

    Другой вопрос – отпустит ли его «Локомотив». Команда идет на первом месте в чемпионате, и вряд ли они захотят отпускать игрока основной обоймы к прямым конкурентам. Думаю, очень многое будет зависеть от позиции самого Антона», – считает ветеран.

    Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» готов удвоить зарплату футболиста в случае перехода в стан красно-белых.

    Источник: Известия

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    25.12.2017 09:17
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    Комментарии (30)
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    O-Z
    1514194541
    Загубит карьеру в спартаке, пусть забирают Тарасова обратно
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    mihail200606
    1514194937
    До лета навряд ли уйдет..
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    Спартач_навсегда
    1514195588
    мог бы ,но отдаст ли локо одного из своих лидеров,вот в чем вопрос....
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    Диктор
    1514199327
    На этот раз согласен со старичком.
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    maygli
    1514204867
    И на место кого его планируют?
    Ответить
    Полная Канистра
    1514207379
    по мне пусть уж в локо играет у них игра пошла и не надо ломать всю систему а Спартак и по лучше может найти если конечно повезёт
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    Eddyson
    1514211409
    Он что, защитник?
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    victosha
    1514212792
    Старший брат не разрешит.
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    Антибиотик
    1514220957
    Ну, во-первых, Антона никто не отдаст, благо бабку- уголовницу смородскую убрали, теперь в клубе нормальная политика. Ну, а во-вторых, "известия" это не спортивное издание, задолбали они уже чушь писать. Мне всегда была интересна фамилия этого брехуна со спортивной рубрики. Отправьте его в Сирию или на Донбасс, пусть ума наберётся.
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    ologreds
    1694991671
    numo530241
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