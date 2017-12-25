«Спартак» может в два раза увеличить зарплату Антона Миранчука

«Спартак» готов существенно улучшить условия действующего контракта полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука. В составе красно-белых он сможет получить зарплату в два раза превышающую нынешнюю.

«В «Спартаке» считают, что Антон Миранчук может стать отличным усилением для команды, а приобретение молодого талантливого футболиста – неплохое вложение, которое со временем принесет свои дивиденды. В случае трансфера полузащитник сможет рассчитывать на постоянную игровую практику в составе красно-белых, что позволит ему быстрее прогрессировать. Кроме того, руководство клуба готово существенно улучшить финансовые условия контракта Антона. Столичный клуб готов предложить одному из самых перспективных футболистов страны оклад в полтора миллиона евро, что в два раза превышает его нынешнюю зарплату.

В «Локомотиве» довольны прогрессом Миранчука. Руководство готово заключить с Антоном договор на улучшенных условиях. Когда летом с ним подписывали контракт, он еще не был игроком основы – соответственно условия были сравнительно скромные. Сам Антон хотел бы остаться именно в «Локо», поэтому «Спартаку» будет крайне сложно осуществить этот трансфер», – рассказал источник в московском клубе.

Действующее соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до мая 2019 года.