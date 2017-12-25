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    • «Спартак» может в два раза увеличить зарплату Антона Миранчука

    «Спартак» может в два раза увеличить зарплату Антона Миранчука

    «Спартак» готов существенно улучшить условия действующего контракта полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука. В составе красно-белых он сможет получить зарплату в два раза превышающую нынешнюю.

    «В «Спартаке» считают, что Антон Миранчук может стать отличным усилением для команды, а приобретение молодого талантливого футболиста – неплохое вложение, которое со временем принесет свои дивиденды. В случае трансфера полузащитник сможет рассчитывать на постоянную игровую практику в составе красно-белых, что позволит ему быстрее прогрессировать. Кроме того, руководство клуба готово существенно улучшить финансовые условия контракта Антона. Столичный клуб готов предложить одному из самых перспективных футболистов страны оклад в полтора миллиона евро, что в два раза превышает его нынешнюю зарплату.

    В «Локомотиве» довольны прогрессом Миранчука. Руководство готово заключить с Антоном договор на улучшенных условиях. Когда летом с ним подписывали контракт, он еще не был игроком основы – соответственно условия были сравнительно скромные. Сам Антон хотел бы остаться именно в «Локо», поэтому «Спартаку» будет крайне сложно осуществить этот трансфер», – рассказал источник в московском клубе.

    Действующее соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до мая 2019 года.

    Источник: Известия

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    25.12.2017 06:41
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    Комментарии (26)
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    XaXatyn
    1514179230
    Думаю что Антон не пойдет не куда !В ЛОКО они с братом вместе и в основной обойме !
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    dok66
    1514180447
    Зачем ему Спартак ! Если с Локо станет чемпионом , на него еще больше ценник взлетит !
    Ответить
    VIPded
    1514180652
    Ишь, губу раскатали...
    Ответить
    серега кашин
    1514183942
    деньги решают все, что прошлой зимой доказал его брат
    Ответить
    Aleksandr_1986_Spb_
    1514185850
    В Спартаке не будет играть столько сколько в Локо. Для сборной это плохо.
    Ответить
    KalterJax
    1514188436
    Ну понеслось! Локо на первом месте и раз мы не можем сделать с ними что-то в таблице, попробуем подорвать команду изнутри! полюбому сейчас и зенит нарисуется!
    Ответить
    vladimir-7
    1514194283
    Зачем Антону Миранчуку переходить в Спартак, ему в Локо очень хорошо, играет в основном составе и много шансов стать чемпионом в РФПЛ, а в Спартаке может сесть на лавочку и не попасть в состав сбоной на ЧМ-2018.
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    alp
    1514203782
    нужно оставаться...
    Ответить
    Shotlandets86
    1514214975
    Опять хрюшки свои грязные ручонки протянули.
    Ответить
    ologreds
    1694991671
    numo530228
    Ответить
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