Ватцке: «Бороться с «Баварией» можно лишь тогда, когда она ослабеет»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке считает, что в немецкой Бундеслиге никто не может бороться с «Баварией» на равных.

«Некоторые вещи не меняются в этом мире. Например, бороться с «Баварией» за чемпионство можно лишь тогда, когда она ослабеет. Только в этом случае другие команды получают шанс.

Бороться с доминирующей «Баварией» у нас нет шансов, это в данный момент невозможно», – считает Ватцке.

После 17-ти туров «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 41 очко. «Боруссия» идет третьей, записав на свой счет 28 баллов.