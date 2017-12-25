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    • Ватцке: «Бороться с «Баварией» можно лишь тогда, когда она ослабеет»

    Ватцке: «Бороться с «Баварией» можно лишь тогда, когда она ослабеет»

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке считает, что в немецкой Бундеслиге никто не может бороться с «Баварией» на равных.

    «Некоторые вещи не меняются в этом мире. Например, бороться с «Баварией» за чемпионство можно лишь тогда, когда она ослабеет. Только в этом случае другие команды получают шанс.

    Бороться с доминирующей «Баварией» у нас нет шансов, это в данный момент невозможно», – считает Ватцке.

    После 17-ти туров «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, набрав 41 очко. «Боруссия» идет третьей, записав на свой счет 28 баллов.

    Источник: Goal.com

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    25.12.2017 09:09
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    Комментарии (2)
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    серега кашин
    1514183819
    бавария просто сказу скупает всех сильнейших у конкурентов чтоб доминировать в чемпионате, а в европе это зачастую выходит для них боком
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    ologreds
    1694991671
    numo530240
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