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    • Каррера: «У «Спартака» лучшее нападение в России. Но команду надо укреплять»

    Каррера: «У «Спартака» лучшее нападение в России. Но команду надо укреплять»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что красно-белым необходимо приобрести новых футболистов. Специалист подчеркнул, что зимой ожидает увидеть в команде как минимум двух новичков.

    – Согласны, что у «Спартака» лучшее нападение в лиге?

    – Да. Ведь мы забили больше всех.

    – В целом довольны составом?

    – Доволен.

    – Но все равно ждете усиления, не так ли?

    – Перед тем как улететь в отпуск, мы говорили с руководством на тему трансферов. Надо укреплять команду, это безусловно. Чтобы успешно играть на три фронта, трансферы необходимы. Постараемся этой зимой приобрести пару футболистов, чтобы конкуренция была еще острее.

    – Расскажите подробнее, пожалуйста, о чем был разговор с руководством.

    – Это тайна, извините. Главное тут – избежать спешки. Нам нужен правильный игрок в правильный момент и на правильную позицию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.12.2017 01:51
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Dimonadze
    1514167737
    Только не как летом, пожалуйста, господа.
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    polozovs
    1514174326
    Надеюсь таких как Петкович больше в команде не будет
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    Диктор
    1514176233
    Мне если честно пока Наиль Измайлов этим занимается,тупо хочется верить в чудо-но поживем увидим.
    Ответить
    Spiridonovich
    1514189744
    Тренер Спартака Каррера, светлое пятно в нашем чемпионате. Порядочные люди редкость. Этот специалист никогда ни на что не жалуется, не унижает игроков. Его новаторские идеи, помогли Спартаку стать чемпионом. Что важно Каррера всегда помнит о болельщиках. Он ни разу не пошёл на сделки со своей совестью. В любом матче, с любым соперником, команда играет в атакующий, радующий зрителей футбол. В то время, как наши коррумпированные клубы позорно по сдавали свои матчи на кубок страны, Каррера не позволил обмануть ожидания болельщиков и играть резервным составом.
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    OfaZavr
    1514190871
    ну посмотрим что получиться зимой приобрести, если вообще получиться, ведь селекционный отдел у нас странный)
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    slavа0508
    1514207867
    В том году тоже не спешили,,,,а потом экстренно купили шлак,,
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    Африканскaя чумa cвинeй
    1514216396
    А Ливерпуль знал об этом, мож его просто не предупредили ?
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    ologreds
    1694991671
    numo530224
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