Каррера: «У «Спартака» лучшее нападение в России. Но команду надо укреплять»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что красно-белым необходимо приобрести новых футболистов. Специалист подчеркнул, что зимой ожидает увидеть в команде как минимум двух новичков.

– Согласны, что у «Спартака» лучшее нападение в лиге?

– Да. Ведь мы забили больше всех.

– В целом довольны составом?

– Доволен.

– Но все равно ждете усиления, не так ли?

– Перед тем как улететь в отпуск, мы говорили с руководством на тему трансферов. Надо укреплять команду, это безусловно. Чтобы успешно играть на три фронта, трансферы необходимы. Постараемся этой зимой приобрести пару футболистов, чтобы конкуренция была еще острее.

– Расскажите подробнее, пожалуйста, о чем был разговор с руководством.

– Это тайна, извините. Главное тут – избежать спешки. Нам нужен правильный игрок в правильный момент и на правильную позицию.