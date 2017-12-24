Форвард «Зенита» Заболотный хочет выступать в АПЛ

Новичок «Зенита» Антон Заболотный признался, что хотел бы поиграть в английской Премьер-лиге.

Напомним, что 26-летний россиянин перешел в петербургский клуб этой зимой из «Тосно». В нынешнем сезоне РФПЛ форвард забил четыре гола в 19 матчах.

— Вы говорили, что мечтаете играть в Англии. Это актуально?

— Да. В долгосрочной перспективе выступление в английской Премьер-лиге – цель моей жизни.

— Почему именно Англия?

— Я вырос на футболе этой страны. Слышал, что в Питере в 90-е годы регулярно Серию А показывали. А когда я в сознательном возрасте стал футбол смотреть, с экранов не сходила АПЛ. Впечатляли не только скорости этого чемпионата со звездными именами. Я очень и атмосферой проникся. Уютные и всегда заполненные трибуны, которые к тому же слаженно поют, влюбляли в английский футбол.

— Бывали там на стадионах?

— Пока довелось только на матче Чемпионшипа побывать. Даже не помню, что за команды играли. А вот будоражащая атмосфера запомнилась. Со стадионами Премьер-лиги, надеюсь, еще предстоит лично познакомиться.

— По командам есть приоритеты?

— Раньше я больше «Ливерпуль» поддерживал. Но сейчас это непринципиально. Главный приоритет – английская Премьер-лига.