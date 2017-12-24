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    Форвард «Зенита» Заболотный хочет выступать в АПЛ

    Новичок «Зенита» Антон Заболотный признался, что хотел бы поиграть в английской Премьер-лиге.

    Напомним, что 26-летний россиянин перешел в петербургский клуб этой зимой из «Тосно». В нынешнем сезоне РФПЛ форвард забил четыре гола в 19 матчах.

    — Вы говорили, что мечтаете играть в Англии. Это актуально?

    — Да. В долгосрочной перспективе выступление в английской Премьер-лиге – цель моей жизни.

    — Почему именно Англия?

    — Я вырос на футболе этой страны. Слышал, что в Питере в 90-е годы регулярно Серию А показывали. А когда я в сознательном возрасте стал футбол смотреть, с экранов не сходила АПЛ. Впечатляли не только скорости этого чемпионата со звездными именами. Я очень и атмосферой проникся. Уютные и всегда заполненные трибуны, которые к тому же слаженно поют, влюбляли в английский футбол.

    — Бывали там на стадионах?

    — Пока довелось только на матче Чемпионшипа побывать. Даже не помню, что за команды играли. А вот будоражащая атмосфера запомнилась. Со стадионами Премьер-лиги, надеюсь, еще предстоит лично познакомиться.

    — По командам есть приоритеты?

    — Раньше я больше «Ливерпуль» поддерживал. Но сейчас это непринципиально. Главный приоритет – английская Премьер-лига.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    24.12.2017 22:40
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    Комментарии (33)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VikNMar
    1514169889
    Слуцкий уже съездил в АПЛ .........
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    LERDAV.
    1514170588
    LERDAV. Спешишь батенька , спешишь. ЕЩЕ толком в России себя не проявил!!!
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    Каратель
    1514172351
    не успел в газовое болото попасть,а уже надышался
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    polozovs
    1514174582
    Скамейка зенита и АПЛ на приставке
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    yorgenbarenz
    1514175723
    Раньше игроки его уровня помалкивали в тряпочку и не рассказывали о своих сновидениях журналистам.
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    PavelSKASPB
    1514182615
    Тут явная опечатка,редактор перепутал буквы, расслабьтесь ФПЛ
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    OfaZavr
    1514189770
    сразу видно любит английский футбол)) "Пока довелось только на матче Чемпионшипа побывать. Даже не помню, что за команды играли." вот это сильно конечно))
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    Полная Канистра
    1514196950
    ооо понесло героя в ни куда
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    alexfilatov
    1514240016
    Чего его так пиарят не пойму, простая статистика 4 года в 19 матчах забил, вот это форвард, многие защитники в стольких матчах больше колотят, в Зенит взяли чисто из за лимита, посидит на скамейки, несколько матчей выйдет, потом в аренду, потом разрыв контракта, бессмысленно, никакой перспективы нет 26 лет, уже не молодой для футболиста, глупый трансфер, а комментарий ещё глупее...
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    ologreds
    1694991673
    numo530209
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