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    • Агент Смольникова: «Игорь никогда не смирится с ролью запасного в «Зените»

    Агент Смольникова: «Игорь никогда не смирится с ролью запасного в «Зените»

    Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о ситуации со своим клиентом.

    Напомним, что в нынешнем розыгрыше РФПЛ 29-летний россиянин провел лишь 13 матчей.

    «Как и любому игроку, Игорю хочется выходить на поле в старте всегда. Но «Зенит» — большой клуб с хорошим подбором исполнителей. Непопадание в «первые 11» воспринимается Игорем с пониманием, но не со смирением. Смольников боец, и он никогда не смирится с ролью запасного.

    Каждодневной работой он будет доказывать Роберто Манчини, что достоин быть в старте. Такой уж у него характер», – заявил агент.

    Источник: Бобсоккер

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    24.12.2017 22:08
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    Комментарии (7)
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    insider_retro
    1514142873
    Со Смольниковым всё понятно... Интересно другое - на какой ветке генеалогического дерева родня агента заполучила такую звучную и вопиющую фамилию??!..))
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    DOCTOR PENALTY
    1514143616
    Игоря особенно жаль. Игрок очень хороший. Обидно, когда человек становится заложником обстоятельств.
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    Zenmaster
    1514146312
    Всё больше склоняюсь к мысли -- что нынешний тренер не только чудак , он ещё и разрушитель !!! Смольников -- уже хороший правый защитник -- хороший тренер из него может сделать выдающегося !
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    ologreds
    1694991673
    numo530206
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