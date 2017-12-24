Агент Смольникова: «Игорь никогда не смирится с ролью запасного в «Зените»

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о ситуации со своим клиентом.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше РФПЛ 29-летний россиянин провел лишь 13 матчей.

«Как и любому игроку, Игорю хочется выходить на поле в старте всегда. Но «Зенит» — большой клуб с хорошим подбором исполнителей. Непопадание в «первые 11» воспринимается Игорем с пониманием, но не со смирением. Смольников боец, и он никогда не смирится с ролью запасного.

Каждодневной работой он будет доказывать Роберто Манчини, что достоин быть в старте. Такой уж у него характер», – заявил агент.