Гвардиола: «Результаты «Манчестер Сити»? Это не нормально»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победную серию команды в чемпионате Англии, которая составляет 17 матчей. Как отметил специалист, он не ожидал таких результатов.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» набирают достаточно очков, чтобы стать чемпионами. Лондонцы показывают цифры, с которыми должны были по идее стать чемпионами.

«Юнайтед – это то же самое. У них потрясающий сезон.

«Вот почему я говорю, что это еще не конец. Я рад быть там, где мы есть, но этого не ожидал. Повторяю, это не нормально», – сказал Гвардиола.