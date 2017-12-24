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    Гвардиола: «Результаты «Манчестер Сити»? Это не нормально»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победную серию команды в чемпионате Англии, которая составляет 17 матчей. Как отметил специалист, он не ожидал таких результатов.

    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» набирают достаточно очков, чтобы стать чемпионами. Лондонцы показывают цифры, с которыми должны были по идее стать чемпионами.
    «Юнайтед – это то же самое. У них потрясающий сезон.

    «Вот почему я говорю, что это еще не конец. Я рад быть там, где мы есть, но этого не ожидал. Повторяю, это не нормально», – сказал Гвардиола.

    Источник: Metro

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    24.12.2017 11:41
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    Комментарии (8)
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    Тони Монтана Б
    1514109858
    Тренер ты не плохой. Вот почему такие результаты...
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    Gullit 76
    1514114113
    Дует на воду.Сити может и ЛЧ взять.
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    gigs84
    1514121468
    Феноменальная игра, настрой на каждый матч и результаты. Браво!
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    dok66
    1514121696
    Лукавит , черт !
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    ologreds
    1694991676
    numo530152
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