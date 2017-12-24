«Манчестер Сити» намерен сохранить Агуэро в команде

«Манчестер Сити» не намерен расставаться с форвардом Серхио Агуэро. Как сообщается, клуб не станет рассматривать предложения по аргентинцу. При этом манкунианцы летом хотят усилить линию атаки игроком «Арсенала» Алексисом Санчесом. Одним из основных претендентов на футболиста называется «Реал». Утверждается, что мадридцы готовы заплатить за нападающего до 60 миллионов евро.

Агуэро в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 14 матчей, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.