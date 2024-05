«Барселона» выложила командное фото после разгрома «Реала»

В матче 17-го тура Примеры «Барселона» в гостях крупно обыграла «Реал» – 3:0.

После завершения игры каталонский клуб в твиттере выложил командное фото из раздевалки.

На данный момент сине-гранатовые единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании. Сливочные занимают четвертое место, отставая от каталонцев на 14 очков.

We did it again! ¡Repetimos! Repetim!

Força Barça pic.twitter.com/AyxNPvAFoK