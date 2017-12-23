«Барселона» выложила командное фото после разгрома «Реала»

В матче 17-го тура Примеры «Барселона» в гостях крупно обыграла «Реал» – 3:0.
После завершения игры каталонский клуб в твиттере выложил командное фото из раздевалки.
На данный момент сине-гранатовые единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании. Сливочные занимают четвертое место, отставая от каталонцев на 14 очков.
We did it again! ¡Repetimos! Repetim!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 декабря 2017 г.
Força Barça pic.twitter.com/AyxNPvAFoK
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