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    • «Барселона» выложила командное фото после разгрома «Реала»

    «Барселона» выложила командное фото после разгрома «Реала»

    В матче 17-го тура Примеры «Барселона» в гостях крупно обыграла «Реал» – 3:0.

    После завершения игры каталонский клуб в твиттере выложил командное фото из раздевалки.

    На данный момент сине-гранатовые единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании. Сливочные занимают четвертое место, отставая от каталонцев на 14 очков.

    «Барселона» разгромила «Реал». Месси снова побил рекорды

    Источник: ФК «Барселона»

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    23.12.2017 19:11
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    Комментарии (10)
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    Killer_King
    1514045857
    Зачет
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    insider_retro
    1514046495
    Хороший подарок под ёлку сделали сами себе!!
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    кошмарик
    1514046510
    фото чемпионов!! мо-лод-цы!!!
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    САНЁК17
    1514046563
    Достойный фото
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    dinar7777dinar
    1514048133
    красавцы ! ушатали этот реал !
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    vi742sx
    1514049359
    Молодцы, с победой ребят.
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    compka
    1514049658
    красиво обыграли
    Ответить
    GoldPlayFIFARus9
    1514053846
    Видаль тролль)))
    Ответить
    la verdad
    1514055703
    Gracias Queridos amigos!!!!
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    ologreds
    1694991679
    numo530094
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