Зидан: «Реал» не будет сходить с ума из-за поражения от «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал домашнее крупное поражение от «Барселоны» во встрече 17-го тура Примеры.

«Мы хорошо начали. В первом тайме шла равная игра, поэтому проигрыш очень обиден для «Реала». Сейчас нам очень тяжело, но таков результат. Это футбол.

Выставить именно такой состав против «Барселоны» – полностью мое решение. Ковачич вышел, чтобы сдерживать Месси, и ему это удавалось.

Удаления? Время от времени они случаются. Нам было очень трудно, учитывая, что мы играли в меньшинстве и замены, которые провела «Барселона».

Во второй половине матча «Реал» допустил ошибку, неважно сыграл в обороне и пропустили гол. На подобном уровне все решают детали.

Мы не намерены сходить с ума из-за этого поражения. Оно было очень тяжелым, но нам не обязательно что-то менять. Мы никогда не опустим руки.

Во время перерыва в чемпионате мы обдумаем наше положение, проанализируем ошибки. Еще ничего не решено», – сказал Зидан.

После 18-ти туров «Барселона» опережает «Реал» в турнирной таблице на 14 очков. При этом у «бланкос» имеется одна игра в запасе.