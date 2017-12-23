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    • Зидан: «Реал» не будет сходить с ума из-за поражения от «Барселоны»

    Зидан: «Реал» не будет сходить с ума из-за поражения от «Барселоны»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал домашнее крупное поражение от «Барселоны» во встрече 17-го тура Примеры.

    «Мы хорошо начали. В первом тайме шла равная игра, поэтому проигрыш очень обиден для «Реала». Сейчас нам очень тяжело, но таков результат. Это футбол.

    Выставить именно такой состав против «Барселоны» – полностью мое решение. Ковачич вышел, чтобы сдерживать Месси, и ему это удавалось.

    Удаления? Время от времени они случаются. Нам было очень трудно, учитывая, что мы играли в меньшинстве и замены, которые провела «Барселона».

    Во второй половине матча «Реал» допустил ошибку, неважно сыграл в обороне и пропустили гол. На подобном уровне все решают детали.

    Мы не намерены сходить с ума из-за этого поражения. Оно было очень тяжелым, но нам не обязательно что-то менять. Мы никогда не опустим руки.

    Во время перерыва в чемпионате мы обдумаем наше положение, проанализируем ошибки. Еще ничего не решено», – сказал Зидан.

    После 18-ти туров «Барселона» опережает «Реал» в турнирной таблице на 14 очков. При этом у «бланкос» имеется одна игра в запасе.

    Источник: Marca

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    23.12.2017 18:39
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    Комментарии (4)
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    САНЁК17
    1514044867
    Если дальше будешь защищать своего бревно(Бензема)конечно все кто болеет за Реал не только сходит с ума и тебя пошлет к чертовой матери
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    Патронташ
    1514045633
    Хорошая мина при плохой игре. "...нам не обязательно что то менять".Ну тогда лига Европы и кого то поменяет Перес.
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    Fin035
    1514053498
    Зидан проиграл тактически ! Зачем он поставил Ковачича под Месси? Это же давно уже пройденный вариант и все про это знают, видимо кроме Зидана! Месси невозможно сдерживать весь матч! Думаю после сегодняшнего провала Зидану светит дорога, которая не по пути с Реалом! Зидан как игрок, в прошлом хорош, но тренер пока сыроват для топ команд все таки, к сожалению! Удачи Зидану как тренеру!
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    ologreds
    1694991679
    numo530091
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