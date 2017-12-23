Краневиттер: «Не сразу принял решение перейти в «Зенит», но мне очень хотелось играть»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал, как происходил его переход в петербургский клуб минувшим летом.

Напомним, аргентинец перебрался в стан сине-бело-голубых из мадридского «Атлетико» в августе этого года за 8 миллионов евро, заключив четырехлетнее соглашение.

«Переговоры длились несколько недель. Я не сразу принял решение, потому что комфортно чувствовал себя в «Атлетико», но мне очень хотелось играть. Наверное, претендентов на мою позицию хватало. Мне было бы трудно преодолеть такую конкуренцию. Не хотелось наступать на те же грабли, когда я вынужден был больше смотреть футбол со скамейки запасных.

В итоге я решился на переход в «Зенит». В клубе меня хорошо приняли, создали отличные условия с первого дня. И на поле я стараюсь делать всe возможное, чтобы достойно представлять свою новую команду. Мне здесь очень комфортно, я очень доволен. Должен продемонстрировать свой максимум, чтобы развиваться.

Не думал ли перед переходом в «Зенит», что это может сказаться на моей карьере в национальной команде? Нет. Моя цель заключалась в том, чтобы играть, бороться за место в составе, потому что это автоматически позволяло стать кандидатом в сборную Аргентины. У «Зенита» сильный состав, и каждый день нужно доказывать самому себе и тренерскому штабу, что я достоин выходить на поле с первых минут. Этим я и занимался. Сейчас я доволен собой», – сказал Краневиттер.