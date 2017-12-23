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    • Краневиттер: «Не сразу принял решение перейти в «Зенит», но мне очень хотелось играть»

    Краневиттер: «Не сразу принял решение перейти в «Зенит», но мне очень хотелось играть»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал, как происходил его переход в петербургский клуб минувшим летом.

    Напомним, аргентинец перебрался в стан сине-бело-голубых из мадридского «Атлетико» в августе этого года за 8 миллионов евро, заключив четырехлетнее соглашение.

    «Переговоры длились несколько недель. Я не сразу принял решение, потому что комфортно чувствовал себя в «Атлетико», но мне очень хотелось играть. Наверное, претендентов на мою позицию хватало. Мне было бы трудно преодолеть такую конкуренцию. Не хотелось наступать на те же грабли, когда я вынужден был больше смотреть футбол со скамейки запасных.

    В итоге я решился на переход в «Зенит». В клубе меня хорошо приняли, создали отличные условия с первого дня. И на поле я стараюсь делать всe возможное, чтобы достойно представлять свою новую команду. Мне здесь очень комфортно, я очень доволен. Должен продемонстрировать свой максимум, чтобы развиваться.

    Не думал ли перед переходом в «Зенит», что это может сказаться на моей карьере в национальной команде? Нет. Моя цель заключалась в том, чтобы играть, бороться за место в составе, потому что это автоматически позволяло стать кандидатом в сборную Аргентины. У «Зенита» сильный состав, и каждый день нужно доказывать самому себе и тренерскому штабу, что я достоин выходить на поле с первых минут. Этим я и занимался. Сейчас я доволен собой», – сказал Краневиттер.

    Источник: RT

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    23.12.2017 14:38
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    Комментарии (5)
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    polt
    1514033915
    ... Сейчас я доволен собой». В Атлетико точно наблюдал бы за игрой со скамейки с такой игрой, да и платят больше.
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    Каратель
    1514054742
    не хотел сидеть на скамейке??? ты хер навалил на всё, заключив хороший контракт,а теперь просто оправдываешься
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    игрок68
    1514062379
    всё будет нормально и всё получиться
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    ologreds
    1694991680
    numo530071
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