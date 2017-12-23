Лепехин: «В Лиге Европы допускаю для «Зенита» любое развитие событий: от вылета в 1/16 до выхода в финал»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от выступлений петербургской команды в 2018 году.

Напомним, сине-бело-голубые вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с «Селтиком». В турнирной таблице РФПЛ «Зенит» занимает вторую строчку, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

«Безусловно, жду хорошего выступления «Зенита» в Лиге Европы. Допускаю любой вариант развития событий: от вылета в первой же игре до выхода в финал. Тем более состав достаточно крепкий, осталось его сбалансировать и определиться со стартовым составом Манчини окончательно.

А в чемпионате будет борьба до последнего тура. Не знаю, высоки ли шансы питерцев на чемпионство, учитывая отставание, но весной команда будет сильнее, чем осенью», – сказал Лепехин.