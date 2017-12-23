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    • Лепехин: «В Лиге Европы допускаю для «Зенита» любое развитие событий: от вылета в 1/16 до выхода в финал»

    Лепехин: «В Лиге Европы допускаю для «Зенита» любое развитие событий: от вылета в 1/16 до выхода в финал»

    Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от выступлений петербургской команды в 2018 году.

    Напомним, сине-бело-голубые вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с «Селтиком». В турнирной таблице РФПЛ «Зенит» занимает вторую строчку, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    «Безусловно, жду хорошего выступления «Зенита» в Лиге Европы. Допускаю любой вариант развития событий: от вылета в первой же игре до выхода в финал. Тем более состав достаточно крепкий, осталось его сбалансировать и определиться со стартовым составом Манчини окончательно.

    А в чемпионате будет борьба до последнего тура. Не знаю, высоки ли шансы питерцев на чемпионство, учитывая отставание, но весной команда будет сильнее, чем осенью», – сказал Лепехин.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.12.2017 12:51
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    Комментарии (25)
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    Gornostay
    1514027047
    Мнение Лепехина-шляпа !! Говорил бы сразу до победы, эксперт хренов.
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    mamba9090909
    1514028273
    Ммда, очень точный прогноз - либо выиграют, либо проиграют.))
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    raritet
    1514028920
    Если бы кто-то из нас, доморощенных , нахлобученных диваном, экспертов, высказал такое мнение, то вызвал бы на себя шквал негодования, потому что это не экспертное мнение, а бла-бла ни о чем.
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    Nekit92
    1514034010
    Я бы предпочел ЛЕ чемпионату.
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    alex1951
    1514039773
    Да все будет ОК,не переживайте...
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    NotFound
    1514041745
    Ему только погоду предсказывать
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    OfaZavr
    1514041946
    да уж прогноз такой хоть ставки делать идти))
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    VVM1964
    1514054130
    Мнение блондинки о возможности встретить динозавра - 50 на 50 - " либо встречу , либо не встречу "
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    nemolod
    1514100126
    С таким большим набором прямо скажем,неслабых футболистов, поражение от Селтика просто недопустимо,это будет означать только неспособность тренеров и команды за месяц подготовиться к двум важным матчам!
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    ologreds
    1694991681
    numo530062
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