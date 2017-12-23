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    • «Ливерпуль» при Клоппе потерял очки в 43-х матчах, ведя в счете

    «Ливерпуль» при Клоппе потерял очки в 43-х матчах, ведя в счете

    «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа, возглавляющего команду с 2015 года, потерял очки в 43-х матчах, в которых вел в счете. Это худший показатель среди европейских клубов по удержанию победного результата.

    В пятницу в поединке 19-го тура АПЛ красные добились ничьей с «Арсеналом» (3:3). При этом к 52-й минуте мерсисайдцы вели с разницей в два гола, однако пропустили три мяча в течение 388 секунд (с 53-й по 58-ю минуту).

    Также в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» «Ливерпуль» ведя со счeтом 3:0 после первого тайма позволил сопернику свести встречу к ничьей – 3:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2017 12:14
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    Комментарии (3)
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    Chesn0k
    1514026508
    видишь, что Ливерпуль ведёт в счёте, ставь обратную ставочку в лайве)
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    vick-north-west
    1514036048
    Корректно было бы сразу привести цифру, сколько очков при Клоппе Ливерпуль набрал, проигрывая по ходу в счёте. А также сколько раз в кубках проходил, проигрывая, начиная с Дортмунда.
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    ologreds
    1694991681
    numo530059
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