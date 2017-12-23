«Ливерпуль» при Клоппе потерял очки в 43-х матчах, ведя в счете

«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа, возглавляющего команду с 2015 года, потерял очки в 43-х матчах, в которых вел в счете. Это худший показатель среди европейских клубов по удержанию победного результата.

В пятницу в поединке 19-го тура АПЛ красные добились ничьей с «Арсеналом» (3:3). При этом к 52-й минуте мерсисайдцы вели с разницей в два гола, однако пропустили три мяча в течение 388 секунд (с 53-й по 58-ю минуту).

Также в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» «Ливерпуль» ведя со счeтом 3:0 после первого тайма позволил сопернику свести встречу к ничьей – 3:3.