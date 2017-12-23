Хамес: «В «Баварии» для меня все складывается очень здорово»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес доволен первой половиной сезона, которую он провел в аренде в мюнхенском клубе.

«Лично я доволен тем, как прошла первая половина сезона для «Баварии». Мы уходим на рождественский перерыв с положительными эмоциями. Надеемся, что в следующем году продолжим добиваться успехов.

В «Баварии» для меня все складывается очень здорово. Я могу представить, что буду играть здесь еще много лет. В чем-то она похожа на «Реал», это клубы самого высокого уровня. Они всегда хотят выигрывать титулы и привыкли к победам. Для меня «Бавария» – абсолютный топ-клуб.

Тоже самое качается и города. Мне здесь нравится. В Мюнхене немного холодно, но я уже привык. Для меня здесь началась новая жизнь», – сказал Хамес.

Стоит отметить, что «Бавария» по договору аренды имеет право выкупить колумбийца у «Реала», контракт с которым рассчитан до середины 2022 года, за 42 миллиона евро.