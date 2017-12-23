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    • Хамес: «В «Баварии» для меня все складывается очень здорово»

    Хамес: «В «Баварии» для меня все складывается очень здорово»

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес доволен первой половиной сезона, которую он провел в аренде в мюнхенском клубе.

    «Лично я доволен тем, как прошла первая половина сезона для «Баварии». Мы уходим на рождественский перерыв с положительными эмоциями. Надеемся, что в следующем году продолжим добиваться успехов.

    В «Баварии» для меня все складывается очень здорово. Я могу представить, что буду играть здесь еще много лет. В чем-то она похожа на «Реал», это клубы самого высокого уровня. Они всегда хотят выигрывать титулы и привыкли к победам. Для меня «Бавария» – абсолютный топ-клуб.

    Тоже самое качается и города. Мне здесь нравится. В Мюнхене немного холодно, но я уже привык. Для меня здесь началась новая жизнь», – сказал Хамес.

    Стоит отметить, что «Бавария» по договору аренды имеет право выкупить колумбийца у «Реала», контракт с которым рассчитан до середины 2022 года, за 42 миллиона евро.

    Источник: Sport1.de

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    23.12.2017 09:43
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    Комментарии (5)
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    insider_retro
    1514013030
    Логично, что приятней играть за клуб, который пригласил и поверил в игрока, чем за тот, который отторгнул и сомневается... Надо не разочаровывать баварцев и новая жизнь будет в удовольствие!!
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    Benifacto
    1514017758
    Ваще один из беспонтовейших трансферов Реала, не по качеству игрока, а по тому как они его сразу после чемпа хапнули за любой бабос(90 мультов я непомню), как долбаёбы, терь уйдет за 42 лямя что и есть его реальная цена
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    Georg 07 rus
    1514221941
    норм в баварии думаю заиграет..
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    ologreds
    1694991681
    numo530045
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