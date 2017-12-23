Ивоби: «Результат матча с «Ливерпулем» – настоящее безумие»

Нападающий «Арсенала» Алекс Ивоби назвал результат встречи с «Ливерпулем» в рамках 19-го тура чемпионата Англии настоящим безумием.

«Фанаты поддерживали нас и постоянно гнали вперед. Без их поддержки мы не смогли бы добиться такого результата. Это было настоящее безумие, все случилось на столько быстро.

Изначально дела для нас складывались не очень хорошо. У нас было много брака в передачах. Мы играли так, будто мы не дома. Это была очень нервная и физически изматывающая, но и веселая игра», – сказал Ивоби после матча.

Игра 19-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Ливерпуль» завершилась со счетом 3:3.