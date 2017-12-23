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    Каррера: «Я ни с кем в «Спартаке» не ругался»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опроверг информацию о проблемах в отношении между собой и футболистами команды. По его словам, это было связано с плохими результатами матчей, а не с личным конфликтом между тренером и футболистами.

    После 20-ти туров «Спартак» делит второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с «Зенитом», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

    – Что вы сказали команде перед отпуском?

    – Пожелал хорошего отдыха. Поздравил с наступающими праздниками. Поблагодарил за отдачу, за то, как все играли на втором отрезке чемпионата, после встречи с «Анжи» – 2:2. Ну и попросил как следует восстановиться, потому что в 2018 году ребята нужны мне свежими. У нас впереди много матчей.

    – В сентябре много писали, что Каррера, мол, потерял раздевалку. Под этими разговорами есть основание?

    – Я ни с кем не ругался. Ситуация действительно сложилась сложная, но связано это было с результатами, а не с отношениями между командой и тренером. Другое дело, что со стороны, возможно, кто-то использовал наши проблемы для дестабилизации обстановки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2017 08:56
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Eddyson
    1514013305
    В раздевалке ни с кем ругаться не следует, а вот селекционному отделу люлей прописать следовало бы.
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    a_who
    1514015325
    кто-то использовал наши проблемы для дестабилизации Вот !!!
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    OfaZavr
    1514015776
    ну это и понятно было что журналисты воду мутят, никогда даже мысли не было что Массимо может с кем-то ругаться.
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    sammi91
    1514018721
    Каррера верим!!!
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    Спартач_навсегда
    1514022202
    журналистам лишь бы раздуть скандал из ничего....вот ведь.....
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    Диктор
    1514024453
    Каррера хороший тренер -и мы все верим в тебя.Лично мне плевать что писали про тренера,я свято верил что все будет хорошо и как видишь не ошибся.
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    Полная Канистра
    1514029574
    тренер всё сказал и больше не заходите к нему и не зовите хватит глупых вопросов дайте доработать сезон спокойно ему
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    ologreds
    1694991681
    numo530041
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