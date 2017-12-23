Каррера: «Я ни с кем в «Спартаке» не ругался»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опроверг информацию о проблемах в отношении между собой и футболистами команды. По его словам, это было связано с плохими результатами матчей, а не с личным конфликтом между тренером и футболистами.

После 20-ти туров «Спартак» делит второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с «Зенитом», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

– Что вы сказали команде перед отпуском?

– Пожелал хорошего отдыха. Поздравил с наступающими праздниками. Поблагодарил за отдачу, за то, как все играли на втором отрезке чемпионата, после встречи с «Анжи» – 2:2. Ну и попросил как следует восстановиться, потому что в 2018 году ребята нужны мне свежими. У нас впереди много матчей.

– В сентябре много писали, что Каррера, мол, потерял раздевалку. Под этими разговорами есть основание?

– Я ни с кем не ругался. Ситуация действительно сложилась сложная, но связано это было с результатами, а не с отношениями между командой и тренером. Другое дело, что со стороны, возможно, кто-то использовал наши проблемы для дестабилизации обстановки.