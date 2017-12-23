Каррера: «От «Спартака» требуют успеха по расписанию, поэтому напряжение возросло»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не видит отличия нынешней команды от прошлогодней, которая завоевала чемпионское звание впервые с 2001 года. По его словам, разница заключается в требованиях и давлении со стороны.

После 20-ти туров «Спартак» делит второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с «Зенитом», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

– Главное отличие нынешнего «Спартака» от того, что стал чемпионом весной?

– Нет большой разницы, футболисты-то все остались. Другим стало отношение к нашей команде. Гораздо выше давление. В прошлом сезоне каждая победа становилась праздником, сейчас это нечто обязательное. От нас требуют успеха по расписанию, вот почему напряжение возросло. Это нормально.

– Разве может быть иначе после завоевания титула?

– Не спорю. Но проблема «Спартака» заключалась в том, что команда не привыкла побеждать постоянно, а ведь это очень важно для чемпиона – выигрывать и выигрывать, несмотря ни на какие успехи. В прошлом году мало кто ждал от нас такого всплеска, и где-то за счет неожиданности брали свое. Теперь труднее, уже никого не удивишь. Но мы, вероятно, подумали, что по инерции все будет получаться и дальше. Это ошибка. Поддерживать заданный уровень сложнее, чем однажды прыгнуть выше головы. Только истинному чемпиону это по силам.