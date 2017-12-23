Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Каррера: «От «Спартака» требуют успеха по расписанию, поэтому напряжение возросло»

    Каррера: «От «Спартака» требуют успеха по расписанию, поэтому напряжение возросло»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не видит отличия нынешней команды от прошлогодней, которая завоевала чемпионское звание впервые с 2001 года. По его словам, разница заключается в требованиях и давлении со стороны.

    После 20-ти туров «Спартак» делит второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с «Зенитом», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

    – Главное отличие нынешнего «Спартака» от того, что стал чемпионом весной?

    – Нет большой разницы, футболисты-то все остались. Другим стало отношение к нашей команде. Гораздо выше давление. В прошлом сезоне каждая победа становилась праздником, сейчас это нечто обязательное. От нас требуют успеха по расписанию, вот почему напряжение возросло. Это нормально.

    – Разве может быть иначе после завоевания титула?

    – Не спорю. Но проблема «Спартака» заключалась в том, что команда не привыкла побеждать постоянно, а ведь это очень важно для чемпиона – выигрывать и выигрывать, несмотря ни на какие успехи. В прошлом году мало кто ждал от нас такого всплеска, и где-то за счет неожиданности брали свое. Теперь труднее, уже никого не удивишь. Но мы, вероятно, подумали, что по инерции все будет получаться и дальше. Это ошибка. Поддерживать заданный уровень сложнее, чем однажды прыгнуть выше головы. Только истинному чемпиону это по силам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2017 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Одинокий волк Маквейд
    1514011372
    Задача не сезон заявлена давно - место в ЛЧ и кубок России. Все реально.
    Ответить
    борманбек
    1514014286
    вперед спартак
    Ответить
    OfaZavr
    1514015336
    да это всегда так ожидания возрастают по мере достижения результатов тем более это Спартак здесь всегда так было и так будет.
    Ответить
    a_who
    1514015798
    Все нормально ! Догнали Зенит, подтянемся к Локо !
    Ответить
    Спартач_навсегда
    1514022127
    верим Массимо!!!a tutti avanti Massimo Carrera!!!
    Ответить
    Диктор
    1514024288
    Хорошо сказал и главное все в тему.
    Ответить
    ologreds
    1694991683
    numo530033
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+