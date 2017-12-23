«Рубин» отказался от государственного финансирования и перейдет в частную собственность

Генеральный директор «Рубина» Рустем Саяхов рассказал, что клуб до начала весенней части чемпионата России рассчитывает успеть сменить юридическое лицо. В понедельник исполком РФС рассмотрит ходатайство казанцев об одобрении процедуры изменения формы собственности организации. Если решение будет положительным, то «Рубин» начнет реорганизацию в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Сейчас организация является муниципальным автономным учреждением (МАУ).

«Клуб уже в этом сезоне полностью спонсируется частным капиталом нескольких компаний. Государственных средств мы не привлекаем. И форма собственности должна быть соответствующей. К началу весенней части текущего сезона чемпионата России мы рассчитываем получить лицензию уже как новое юридическое лицо.

Мы готовы пройти предусмотренную регламентом РФС процедуру смены организационно-правовой формы. Часть необходимых документов уже готова, часть мы еще готовим. Если в понедельник исполком РФС одобрит наше ходатайство, начнется активная фаза изменений.

Про формализацию смены учредителей мы пока не говорим. Но переход в частную собственность был еще летом анонсирован высшим руководством клуба. Поэтому уже точно можно сказать, что государственные деньги на жизнедеятельность «Рубина» тратиться не будут», – заявил Саяхов.