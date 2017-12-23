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    • «Рубин» отказался от государственного финансирования и перейдет в частную собственность

    «Рубин» отказался от государственного финансирования и перейдет в частную собственность

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Саяхов рассказал, что клуб до начала весенней части чемпионата России рассчитывает успеть сменить юридическое лицо. В понедельник исполком РФС рассмотрит ходатайство казанцев об одобрении процедуры изменения формы собственности организации. Если решение будет положительным, то «Рубин» начнет реорганизацию в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Сейчас организация является муниципальным автономным учреждением (МАУ).

    «Клуб уже в этом сезоне полностью спонсируется частным капиталом нескольких компаний. Государственных средств мы не привлекаем. И форма собственности должна быть соответствующей. К началу весенней части текущего сезона чемпионата России мы рассчитываем получить лицензию уже как новое юридическое лицо.

    Мы готовы пройти предусмотренную регламентом РФС процедуру смены организационно-правовой формы. Часть необходимых документов уже готова, часть мы еще готовим. Если в понедельник исполком РФС одобрит наше ходатайство, начнется активная фаза изменений.

    Про формализацию смены учредителей мы пока не говорим. Но переход в частную собственность был еще летом анонсирован высшим руководством клуба. Поэтому уже точно можно сказать, что государственные деньги на жизнедеятельность «Рубина» тратиться не будут», – заявил Саяхов.

    Источник: Известия

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    23.12.2017 06:30
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    Комментарии (28)
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    Killer_King
    1514009878
    Столько лет держался на балансе региона, теперь с крупными долгами отказываются от прямого потока денег в клуб, увидимся в ФНЛ
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    Svoysvoemubrat
    1514010552
    Первая ласточка большой реформы нашего футбола. Халява с госфинансированием заканчивается. Скоро наши сопливые Месси свои Феррари распродавать будут и зарплата в 100 тысяч наших за счастье станет.
    Ответить
    Igor Belousov
    1514011748
    улетят в фнл
    Ответить
    insider_retro
    1514011764
    Не сказать, что это прямой путь к золоту чемпионата, но это дорога к независимой и продуманной финансовой деятельности!.. Частный капитал не любит деньги в мыльные пузыри надувать!..
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    Rainbringer
    1514012831
    Ну во-первых, клуб вроде в долгах. При наличие такого долга - закон не даст сменить форму собственности, т.к. при различных формах собственности - различная схема оформления банкротства (в случае чего). В частности, при ООО, если компания банкрот или залезла в долги, то ни с кого эти деньги не в праве требовать, кроме как с самой компании и с собственности, которая числится на балансе. Во-вторых, что именно станет "частным"? Только слово "Рубин" и всё? Клубу же ничего не принадлежит, всё как раз принадлежит государству - стадион и т.д. Поэтому это будет больше похоже на "частный недоклуб", который всё равно будет зависеть от государства.
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    OfaZavr
    1514014623
    а почему тогда проблемы с выплатой зарплат и ограничение Бердыева в трансферах?
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    батог
    1514014983
    А еще будет 10 командиров!
    Ответить
    Adekvat07
    1514017976
    частные чиновники также воруют бабки из гос. бюджета, поэтому кормушка у рубина не изменится, только суммы, на в разы большие
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    VIPded
    1514021974
    Приватизацию доильщиков госбюджетов только приветствую!
    Ответить
    ologreds
    1694991683
    numo530029
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