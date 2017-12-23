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    • Венгер: «Я хочу, чтобы «Арсенал» начинал играть с первых минут»

    Венгер: «Я хочу, чтобы «Арсенал» начинал играть с первых минут»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился эмоциями после матча 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:3).

    «Я расстроен, что мы не выиграли, но такие игры и хочется видеть в Премьер-лиге.

    Хорошо, что мы в конце концов не бросили играть. Мы показали фантастический характер. Я доволен игроками. У нас сильная психологическая подготовка, мы можем отвечать сопернику. Но я хочу, чтобы команда начинала играть с первых минут», — сказал Венгер.

    Напомним, что «Арсенал» забил «Ливерпулю» три гола за 388 секунд.

    Источник: BBC

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    23.12.2017 01:35
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