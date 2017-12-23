Венгер: «Я хочу, чтобы «Арсенал» начинал играть с первых минут»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился эмоциями после матча 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:3).

«Я расстроен, что мы не выиграли, но такие игры и хочется видеть в Премьер-лиге.

Хорошо, что мы в конце концов не бросили играть. Мы показали фантастический характер. Я доволен игроками. У нас сильная психологическая подготовка, мы можем отвечать сопернику. Но я хочу, чтобы команда начинала играть с первых минут», — сказал Венгер.

Напомним, что «Арсенал» забил «Ливерпулю» три гола за 388 секунд.