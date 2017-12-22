Моуринью: «Лестеру» по силам попасть в Лигу Европы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 19-го тура АПЛ против «Лестера» поделился мнением о выступлении «лис» в нынешнем сезоне.

«Феноменальный сезон и отрыв от всех претендентов — это не то же самое, что просто хороший сезон. После чемпионства ожидания от «Лестера» стали выше. Однако им будет очень непросто повторить свой успех.

Сейчас «Лестер» играет хорошо, он занимает хорошое положение в таблице, нет драм, нет страхов. Им по силам попасть в Лигу Европы в этом сезоне», — сказал Моуринью в интервью Sportsmall.

Матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» пройдет завтра. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.