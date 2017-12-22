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    • Ракитич: «Коутиньо? Двери «Барселоны» открыты любому хорошему игроку, а Филиппе — хороший игрок»

    Ракитич: «Коутиньо? Двери «Барселоны» открыты любому хорошему игроку, а Филиппе — хороший игрок»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о возможном трансфере хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в каталонский клуб.

    «Двери клуба открыты любому хорошему игроку, а Коутиньо — хороший игрок. При всем уважении к «Ливерпулю» и его фанатам, мы были бы рады его переходу в «Барселону».

    Если он останется в «Ливерпуле», мы пожелаем ему удачи. Нам нужно думать о тех игроках, которые уже играют за «Барсу». Думаю, у нас очень хорошая команда.

    Если у нас появится возможность подписать Коутиньо или другого хорошего игрока, это будет замечательно», — сказал Ракитич.

    Ранее появилась информация о том, что «Ливерпуль» готов отпустить Коутиньо в «Барселону» за 145 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    22.12.2017 21:21
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    Комментарии (2)
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    raritet
    1513967735
    Коутиньо не просто хороший игрок, таких на планете раз . два,.да обчелся. Вот такого пока нет в РФПЛ. Его гениальными пасами можно наслаждаться как игрой классных актеров.
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    ologreds
    1694991684
    numo530002
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