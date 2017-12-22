Ракитич: «Коутиньо? Двери «Барселоны» открыты любому хорошему игроку, а Филиппе — хороший игрок»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о возможном трансфере хавбека «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в каталонский клуб.

«Двери клуба открыты любому хорошему игроку, а Коутиньо — хороший игрок. При всем уважении к «Ливерпулю» и его фанатам, мы были бы рады его переходу в «Барселону».

Если он останется в «Ливерпуле», мы пожелаем ему удачи. Нам нужно думать о тех игроках, которые уже играют за «Барсу». Думаю, у нас очень хорошая команда.

Если у нас появится возможность подписать Коутиньо или другого хорошего игрока, это будет замечательно», — сказал Ракитич.

Ранее появилась информация о том, что «Ливерпуль» готов отпустить Коутиньо в «Барселону» за 145 миллионов евро.