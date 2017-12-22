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    • Гвардиола: «Политикам следовало бы действовать как политикам — начать диалог между Испанией и Каталонией»

    Гвардиола: «Политикам следовало бы действовать как политикам — начать диалог между Испанией и Каталонией»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что испанские политики должны начать диалог между Испанией и Каталонией.

    «Остальная часть Испании должна попытаться понять, чего хочет Каталония. Во вторник были легитимные выборы, и каталонцы сделали свой выбор. Самое важное — это то, что проголосовал 81% населения. Это по-настоящему невероятно.

    Надеюсь, что люди, которые попали в тюрьмы (из-за референдума — прим. ред.), выйдут как можно скорее. Политикам следовало бы действовать как политикам — начать диалог. Им нужно оставить роль судей и начать действовать в интересах Испании и Каталонии. Этого хотят все», — сказал Гвардиола.

    Напомним, что вчера испанская полиция включила Гвардиолу в список сепаратистов.

    Источник: Marca

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    22.12.2017 21:07
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    Комментарии (2)
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    Killer_King
    1513970934
    Зачем, сунутся янки и будет резня, как в Боснии, а потом стандартная отговорка
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    ologreds
    1694991684
    numo530001
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