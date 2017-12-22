Ригони — о Манчини: «Им нельзя не восторгаться»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о главном тренере команды Роберто Манчини.

«У нас очень перспективная команда. Коллектив подобран хорошо, в нем есть группа очень талантливых аргентинцев.

Манчини? Для меня это человек, которым нельзя не восторгаться. Он профессионал.

На каком языке тренер говорит с командой? На итальянском, и одновременно переводчик доносит его мысли на русском. А мы, аргентинцы, должны подстраиваться под эту схему и стараться понимать, что он говорит на своем родном языке», — сказал Ригони в эфире радио «Cadena 3».

«Зенит» после 20 туров РФПЛ набрал 37 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице.