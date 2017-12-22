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    Ригони — о Манчини: «Им нельзя не восторгаться»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о главном тренере команды Роберто Манчини.

    «У нас очень перспективная команда. Коллектив подобран хорошо, в нем есть группа очень талантливых аргентинцев.

    Манчини? Для меня это человек, которым нельзя не восторгаться. Он профессионал.

    На каком языке тренер говорит с командой? На итальянском, и одновременно переводчик доносит его мысли на русском. А мы, аргентинцы, должны подстраиваться под эту схему и стараться понимать, что он говорит на своем родном языке», — сказал Ригони в эфире радио «Cadena 3».

    «Зенит» после 20 туров РФПЛ набрал 37 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2017 20:08
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    Комментарии (10)
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    Zubo
    1513963045
    Мы играть будем, или будем песни петь ?
    Ответить
    shinnik
    1513963187
    ГДЕ МЫ ИГРАЕМ,вообще...?
    Ответить
    insider_retro
    1513964678
    Группу талантливых аргентинцев необходимо как-то интегрировать в группу талантливых отечественных игроков!! И тогда перспективы могут стать реалиями!!.. Тогда даже на разных языках команда заиграет единым механизмом!! Но кто-то это должен сделать...
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    fanchik
    1513965207
    Тренер, который приглашает на очень хороший контракт футболиста и дает играть ему и верит и видит в нем, в Ригони перспективу роста в сильного игрока,то игрок Ригони действительно споет "песенку" для Манчини. Однако лишь время, раскроет истинный профессионализм тренера и игрока, в их совместной работе.
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    Полная Канистра
    1513965324
    скоро новый год манчини нам подарки принесёт им нельзя не восторгаться. Но ту самое главное русских вообще нет в команде так как в нём есть группа талантливых( ну очень даже талантливых) аргентинцев симулянтов
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    XaXatyn
    1513969569
    Пока не сильно видно за что можно им восторгаться (со стороны болельщиков) ! Молодым аргентинцам из Зенита ,да им есть за что любить Манчини !
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    makson_klim
    1513979697
    за такие деньги должен подстраиваться...больше ты таких не получишь в своей жизни...
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    Zenmaster
    1513985656
    Пока поводов для восторга -- не видно !!!
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    ologreds
    1694991685
    numo529995
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