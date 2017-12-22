Агент опроверг уход Пашалича в «Галатасарай»

Агент полузащитника московского «Спартака» Марио Пашалича Марко Налетилич не подтвердил информацию, что его клиент зимой может покинуть Россию. Об этом ранее писал «Бомбардир».

«Мы не ведем никаких переговоров: ни с «Галатасараем», ни с каким-либо другим клубом. Марио Пашалич остаeтся игроком «Челси» и продолжает играть в «Спартаке» по договору аренды. Марио счастлив в российской команде.

Просто сейчас открывается трансферное окно, чем и вызвано множество слухов. Но в отношении Пашалича они все неверны», – сказал балканец.

За «Спартак» Пашалич провел 23 матча и забил пять голов.