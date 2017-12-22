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    Агент опроверг уход Пашалича в «Галатасарай»

    Агент полузащитника московского «Спартака» Марио Пашалича Марко Налетилич не подтвердил информацию, что его клиент зимой может покинуть Россию. Об этом ранее писал «Бомбардир».

    «Мы не ведем никаких переговоров: ни с «Галатасараем», ни с каким-либо другим клубом. Марио Пашалич остаeтся игроком «Челси» и продолжает играть в «Спартаке» по договору аренды. Марио счастлив в российской команде.

    Просто сейчас открывается трансферное окно, чем и вызвано множество слухов. Но в отношении Пашалича они все неверны», – сказал балканец.

    За «Спартак» Пашалич провел 23 матча и забил пять голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.12.2017 17:55
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    Комментарии (5)
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    movie
    1513959513
    дадим Марио, так сказать, второй шанс
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    Спартач_навсегда
    1513960682
    а кто будет на 98 минутах забивать?))никаких галатасараев,пройдет полную предсезонку и будет еще лучше играть
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    SEREZHA7575
    1513967193
    он вообще молодец! пусть до конца играет в СПАРТАКЕ!
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    Диктор
    1513967553
    По мужски отработает свой контракт до конца.
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    ologreds
    1694991685
    numo529984
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