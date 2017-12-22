Каррера: «Мое убеждение, что «Спартак» может играть против «Ливерпуля» на победу, было ошибкой»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера вспомнил поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:7). Итальянец обратил внимание и на свою ошибку.

– Почему в Ливерпуле «Спартак» до последнего бежал отыгрываться – даже когда это стало невозможным теоретически? Не лучше ли стараться удержать хотя бы подобие приличного счета, раз уж ничего другого не выходит?

– Слушайте, ну мы получили три мяча в первые двадцать минут, что там было удерживать? В такой ситуации нужно бороться до конца, ни в коем случае нельзя сдаваться. И «Спартак» продолжал гнуть свою линию. Но я признаю, что ошибся.

– В чем?

– В том, что решил, будто мы готовы играть в таких матчах на победу. Это не так, но решил действовать таким образом, чтобы взять три очка. Это просчет, да. Но значит ли это, что я сейчас поступил бы иначе? Нет. Я повторил бы. Не жалею о выбранной тактике.