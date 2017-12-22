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    • Каррера: «Мое убеждение, что «Спартак» может играть против «Ливерпуля» на победу, было ошибкой»

    Каррера: «Мое убеждение, что «Спартак» может играть против «Ливерпуля» на победу, было ошибкой»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера вспомнил поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:7). Итальянец обратил внимание и на свою ошибку.

    – Почему в Ливерпуле «Спартак» до последнего бежал отыгрываться – даже когда это стало невозможным теоретически? Не лучше ли стараться удержать хотя бы подобие приличного счета, раз уж ничего другого не выходит?

    – Слушайте, ну мы получили три мяча в первые двадцать минут, что там было удерживать? В такой ситуации нужно бороться до конца, ни в коем случае нельзя сдаваться. И «Спартак» продолжал гнуть свою линию. Но я признаю, что ошибся.

    – В чем?

    – В том, что решил, будто мы готовы играть в таких матчах на победу. Это не так, но решил действовать таким образом, чтобы взять три очка. Это просчет, да. Но значит ли это, что я сейчас поступил бы иначе? Нет. Я повторил бы. Не жалею о выбранной тактике.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2017 16:06
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    Комментарии (11)
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    hevbn 28
    1513948796
    Абсолютно согласен с Каррерой, если бы все всегда думали как бы проиграть "поприличней" тогда не было бы таких матчей как Дортмунд- Шальке 4:0 (4:4) , не было бы считающегося великим финала ЛЧ в Стамбуле, да и вообще это был бы уже не футбол, если бы команда после 20-30 минут прекращала бы играть.
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    RedWhiteFans2
    1513949693
    И в чем он прав? В том, что проигрыш со счетом 0:2 или 0:3 тоже самое что и 0:7. А где лицо и самолюбие игроков и команды?
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    фантоци
    1513950489
    не поклонник спартака , но с тренером им повезло
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    insider_retro
    1513950630
    Мне кажется, это не просчёт и ошибка, а невозможность реализовать задуманное!.. ПОКА!!!
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    Benifacto
    1513951241
    да как ты можешь ваше пытаться играть с такими грандами на равных?как? у тя че в составе есть хотя бы 2-4 человека со стоимостью хотя бы 30+ лямов(которые могут решить индивидуально)? как ты бревнами играть собрался в атаку? то что взяли чемпионат это просто удача...реальный уровень Спартака лига европы, и 3-5 место в таблице!Учись у Бердыева!!! он Барсу нагибал на Камп-Ноу
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    Spartak №1
    1513954911
    на сегодняшний день между первой пятеркой и остальными образовалась пропасть.
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    Тазит
    1513955278
    Каррера - ошибился я!
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    ivanthebest
    1513958652
    0-7 конечно больновато, до сих пор вспоминаю в поту, но всё же лучше сейчас и лучше через такие ошибки учиться и достигать новые высоты, чем стоять на месте. Массимо верим в тебя! Вперёд Спартак!
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    DOCTOR PENALTY
    1513970631
    Это не убеждение было, Массимо, а наоборот неверие. Если бы вы вышли с верой в победу, выиграли бы. Никакой разрыв в классе не помог бы Ливеру.
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    ologreds
    1694991686
    numo529975
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