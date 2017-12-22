Карякин: «Может, дать Каррере пару шахматных уроков?»

Российский шахматист и болельщик московского «Спартака» Сергей Карякин рассказал, на что готов пойти в случае победы красно-белых в текущем розыгрыше РФПЛ. Спортсмен предлагает дать шахматные уроки Массимо Каррере.

– На что готовы, если «Спартак» защитит титул?

– Открою маленькую тайну. В прошлом году обещал, что если красно-белые возьмут золото, то прыгну в бассейн в одежде. И меня многие обвиняли, что не сдержал слово. Так вот, я сдержал! Видео все смогут совсем скоро увидеть в фильме обо мне.

Но сразу оговорюсь, что нырял не в бассейн, а в озеро. Это даже интереснее. А насчет этого сезона… Не знаю, надо что-нибудь придумать. Может, дать пару шахматных уроков Каррере?