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    Карякин: «Может, дать Каррере пару шахматных уроков?»

    Российский шахматист и болельщик московского «Спартака» Сергей Карякин рассказал, на что готов пойти в случае победы красно-белых в текущем розыгрыше РФПЛ. Спортсмен предлагает дать шахматные уроки Массимо Каррере.

    – На что готовы, если «Спартак» защитит титул?

    – Открою маленькую тайну. В прошлом году обещал, что если красно-белые возьмут золото, то прыгну в бассейн в одежде. И меня многие обвиняли, что не сдержал слово. Так вот, я сдержал! Видео все смогут совсем скоро увидеть в фильме обо мне.

    Но сразу оговорюсь, что нырял не в бассейн, а в озеро. Это даже интереснее. А насчет этого сезона… Не знаю, надо что-нибудь придумать. Может, дать пару шахматных уроков Каррере?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2017 15:26
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    Комментарии (3)
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    Eddyson
    1513954991
    Лучше другу Владимиру давай, Массимо и без них обойдется.
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    DOCTOR PENALTY
    1513960451
    Каррере сейчас нужен только один урок: " Как отразить все наезды и удержать чемпионство".
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    ologreds
    1694991686
    numo529972
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