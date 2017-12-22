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    • Губернатор: «Карпин должен помочь «Ростову» создать новый клуб»

    Губернатор: «Карпин должен помочь «Ростову» создать новый клуб»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, какие задачи поставлены перед «Ростовом» в свете назначения нового тренера. Напомним, теперь с южанами будет работать Валерий Карпин.

    «Появился новый тренер – Карпин. Надеюсь, он подкорректирует ситуацию, мы десятые сегодня пока после определенных заметных успехов пару лет назад – в 2014 году в Кубке России, игры в Лиге чемпионов. Мы сейчас ставим задачу сформировать, образно говоря, новый клуб, и претендовать на самые высокие места.

    От нового тренера ожидаем, что он поможет, как минимум, удержать позиции или даже улучшить их. Надеюсь на новые приобретения для клуба во время зимнего трансферного окна Надеюсь, это тоже повлияет на ситуацию», – сказал политик.

    Последним местом работы Карпина было армавирское «Торпедо».

    Источник: ТАСС

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    22.12.2017 15:15
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    Комментарии (11)
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    Виктор12
    1513949873
    Последнее место работы Карпина в России – это «Торпедо» (Армавир). БЕЗОБРАЗНАЯ работа, команда ушла в НЕБЫТИЕ. До этого он вернулся из Испании, там тоже РАЗВАЛИЛ команду. Можно быть средним футболистом, но тренер – это совсем другая работа и обязанности. Ростов – футбольный город. Он видел много перепадов, последние УСПЕХИ связаны с Бердыевым. Бердыева нет – команда покатилась РЕЗКО вниз. Ростов разобрали на запчасти для усиления Зенита и Рубина. Конечно, у Карпина тяжёлая ноша и ЗРЯ он туда сунулся. Карпин уже "ответственно"-БЕЗОТВЕТСТВЕННО работал в Спартаке, а что из этого получилось - всем известно! Карпин всегда "ответственно"-БЕЗОТВЕТСТВЕННО относился к своей работе в «Торпедо» Армавир и что стало с командой все уже знают! Карпин, как всегда, "ответственно"-БЕЗОТВЕТСТВЕННО работал тренером в Испании и там развалил команду! Угадайте с первого раза, что будет с Ростовом при Карпине??? Правильно! ПРОВАЛ и РАЗВАЛ, а на большее Карпин не способен! Карпин не спаситель, а ВРЕДИТЕЛЬ!!! На ругани и матюках Карпина Ростов далеко не УЕДЕТ, а тренирует Карпин БЕЗОБРАЗНО! А какая тренировка такой и будет результат - БЕЗОБРАЗНЫЙ! Для тренерской работы у Карпина НЕ ХВАТАЕТ мозгов!!! Карпин умеет только ОРАТЬ и КРИЧАТЬ, да руками размахивать, а для этого БОЛЬШОГО ума не надо! Дмитрия Кириченко надо было НАЗНАЧАТЬ! От него толку в Ростове было бы больше, чем от Карпина. Будет Ростов стоять на вылет, пока ВНОВЬ не назначат Кириченко спасать, а Карпин не спаситель, а ВРЕДИТЕЛЬ!!! Там, в Ростове, СОВСЕМ с ума СПЯТИЛИ!!! Это ТОЧНО!!!
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    zico2205
    1513958101
    Этого губернатора надо гнать метлой с Донской земли....Работы в области нет- все едут на вахту или в Москву или на север...И он еще и в футбол влез....Кириченко( своего родного) игнорировали и взяли того, кого им порекомендовали из Москвы...
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    eddo23
    1514042783
    Пока Вася клуб в долгах делов не будет ...и корректировки и формирования и самые высокие места это Вася болобольство...Карпина жалко...
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    [email protected]
    1514043975
    Mudila !!!!!!!!!!!!! Спонсора найди команде!!!!!!!!!!!!!
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    ologreds
    1694991686
    numo529971
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