Губернатор: «Карпин должен помочь «Ростову» создать новый клуб»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, какие задачи поставлены перед «Ростовом» в свете назначения нового тренера. Напомним, теперь с южанами будет работать Валерий Карпин.

«Появился новый тренер – Карпин. Надеюсь, он подкорректирует ситуацию, мы десятые сегодня пока после определенных заметных успехов пару лет назад – в 2014 году в Кубке России, игры в Лиге чемпионов. Мы сейчас ставим задачу сформировать, образно говоря, новый клуб, и претендовать на самые высокие места.

От нового тренера ожидаем, что он поможет, как минимум, удержать позиции или даже улучшить их. Надеюсь на новые приобретения для клуба во время зимнего трансферного окна Надеюсь, это тоже повлияет на ситуацию», – сказал политик.

Последним местом работы Карпина было армавирское «Торпедо».