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    Червиченко: «Ростов» – последний шанс для Карпина»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что приход Валерия Карпина в «Ростов» в качестве главного тренера – последняя попытка специалиста закрепиться на этом поприще.

    – В «Ростове» немало игроков, с которыми Карпин уже работал, поэтому у него с этими ребятами уже есть контакт. И потом в «Ростове» уже неплохая команда сложилась, учить там никого не надо, а Карпин известен как хороший мотиватор.

    И пусть в «Спартаке» был хороший подбор игроков, но, если не ошибаюсь, две серебряные медали, завоеванные Карпиным-тренером, – это хороший результат. Причем одна из этих медалей уже отсвечивала золотом.

    Для «Ростова» Карпин не самый плохой выбор. Это первое. И второе – помыкавшись по разным не самым большим клубам, Карпин осознал реальную стоимость своих услуг. Человек получил последний шанс, вдруг все сложится.

    – Карпин – молодой тренер. Почему последний шанс?

    – У нас с ним развернулась полемика в прессе. На мой взгляд, очень прикольная. Я имею в виду, что после «Спартака» у него были неудача за неудачей – «Мальорка», «Торпедо» Армавир…

    – Но в Армавире вообще была гиблая история. Думается, там никто ничего бы не сделал.

    – Как бы то ни было, но обе команды пошли под откос. И теперь в Ростове появилась возможность восстановить свое реноме. Одно дело со «Спартаком», где по нашим меркам были собраны достаточно звездные игроки, а другое дело «Ростов». Здесь уже тренерская работа будет видна.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.12.2017 12:45
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1513938312
    Спартак для Червиченко - это нелюбовь навсегда.
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    eddo23
    1513944854
    Ух и за каркали вороны...ещё не чего Карпин не сделал ...а тут уже штамп за штампом...все со своим авторитетным мнением .... дай ему бог весь Ростовский девятый вал пройти этот вал Бердыева в зените дел перемолол....
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    Max Bobr
    1513946581
    Какой ещё шанс при таком финансировании?!
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    Отчаянный Пердун
    1513946635
    Хорошо сказал особенно последняя строчка. Собраны не самые слабые игроки. Вот на их уровне и увидели на что способен Карпин.
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    Пестрый
    1513948126
    Чем то Карпин напоминает Манчини в рфплоском масштабе) В прошлом неплохой игрок в настоящем много понтов и никудышный тренер) В любом случае любопытно будет поглядеть как эти тренеры будут выглядеть по весне? Но что то кажется что на этот раз жирный червяк будет прав))
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    serppion
    1513948821
    Толстой туше Червиченко надобно вообще запретить говорить про спорт. Пока не приведет себя в порядок. Хотя... мозги не лечатся.
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    Spiridonovich
    1513958707
    Наша пресса будет публиковать любой негатив, любую клевету, только бы помазать грязью Спартак.Ещё недавно приветствовалось любое выступление хапуги Дзюбы, которого "обижали и унижали" в Спартаке. Червиченко, разваливший Спартак и не стоящий ногтя Карпина, позволяет изрыгать на него потоки желчи. Каждое действие равно противодействию. Чевиченко аукнутся его бесконечные потоки злобы и ненависти к Спартаку и её игрокам.
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    ologreds
    1694991686
    numo529958
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