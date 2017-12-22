Червиченко: «Ростов» – последний шанс для Карпина»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что приход Валерия Карпина в «Ростов» в качестве главного тренера – последняя попытка специалиста закрепиться на этом поприще.

– В «Ростове» немало игроков, с которыми Карпин уже работал, поэтому у него с этими ребятами уже есть контакт. И потом в «Ростове» уже неплохая команда сложилась, учить там никого не надо, а Карпин известен как хороший мотиватор.

И пусть в «Спартаке» был хороший подбор игроков, но, если не ошибаюсь, две серебряные медали, завоеванные Карпиным-тренером, – это хороший результат. Причем одна из этих медалей уже отсвечивала золотом.

Для «Ростова» Карпин не самый плохой выбор. Это первое. И второе – помыкавшись по разным не самым большим клубам, Карпин осознал реальную стоимость своих услуг. Человек получил последний шанс, вдруг все сложится.

– Карпин – молодой тренер. Почему последний шанс?

– У нас с ним развернулась полемика в прессе. На мой взгляд, очень прикольная. Я имею в виду, что после «Спартака» у него были неудача за неудачей – «Мальорка», «Торпедо» Армавир…

– Но в Армавире вообще была гиблая история. Думается, там никто ничего бы не сделал.

– Как бы то ни было, но обе команды пошли под откос. И теперь в Ростове появилась возможность восстановить свое реноме. Одно дело со «Спартаком», где по нашим меркам были собраны достаточно звездные игроки, а другое дело «Ростов». Здесь уже тренерская работа будет видна.