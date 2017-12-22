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    Исполком РФС состоится 25 декабря

    Очередное заседание исполкома РФС пройдет в Доме футбола в понедельник, 25 декабря, в 16:30 по московскому времени. Пресс-служба союза сообщила о переносе мероприятия с 26-го числа.

    Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:

    1. О спортивных результатах сборных команд России по футболу в 2017 году и задачах на 2018 год.

    2. О ходе проведения всероссийских профессиональных соревнований спортивного сезона-2017/18.

    3. Об утверждении плана реализации в 2018 году общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года.

    4. О делегировании прав на проведение соревнований и передаче коммерческих прав.

    5. О мини-футболе (футзале).

    5.1. Об утверждении итогов всероссийского смотра-конкурса (мини-футбол).

    5.2. Об утверждении итогов Открытого первенства России по мини-футболу (футзалу) среди команд девочек (1999-2000 гг.р.) сезона-2017.

    6. О смете (бюджете) РФС на 2018 год.

    7. О ходатайстве ФК «Рубин».

    8. О составе бюро исполкома и вице-президентах РФС.

    9. Об отчете комитетов, комиссий, советов и юрисдикционных органов РФС за 2017 год.

    Напомним, что на данном исполкоме ожидается заявление президента РФС Виталия Мутко об уходе со своего поста.

    Источник: РФС

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    22.12.2017 12:32
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    Комментарии (3)
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    Killer_King
    1513940870
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    Виктор12
    1513949939
    Пусть проамериканский и антироссийский "Коммерсант" УХОДИТ, а Виталий Мутко продолжает РАБОТАТЬ дальше в РФС!!! Виталий Мутко работает хорошо и незачем ему, по американским ПРОВОКАЦИЯМ и "коммерсантовским" хотелкам уходить в отставку! Мы не должны играть по правилам КРИМИНАЛЬНЫХ американских горе "коммерсантов"!!! Почему "коммерсанты", через криминальные провокации, пытаются влиять на нашу политику, экономику и СПОРТ??? Не дождутся! Пусть Виталий Мутко работает дальше во благо нашего российского Отечества! Благодарим Виталия Мутко за доблестный труд, а на все "коммерсантовские" американские провокации и их КРИМИНАЛЬНЫЕ хотелки мы ПЛЕВАЛИ!!! Они нам НЕ УКАЗ!!! РАВНЕНИЕ на Виталия Мутко!!! Он всё делает ПРАВИЛЬНО!!!
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