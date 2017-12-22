Исполком РФС состоится 25 декабря

Очередное заседание исполкома РФС пройдет в Доме футбола в понедельник, 25 декабря, в 16:30 по московскому времени. Пресс-служба союза сообщила о переносе мероприятия с 26-го числа.

Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:

1. О спортивных результатах сборных команд России по футболу в 2017 году и задачах на 2018 год.

2. О ходе проведения всероссийских профессиональных соревнований спортивного сезона-2017/18.

3. Об утверждении плана реализации в 2018 году общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года.

4. О делегировании прав на проведение соревнований и передаче коммерческих прав.

5. О мини-футболе (футзале).

5.1. Об утверждении итогов всероссийского смотра-конкурса (мини-футбол).

5.2. Об утверждении итогов Открытого первенства России по мини-футболу (футзалу) среди команд девочек (1999-2000 гг.р.) сезона-2017.

6. О смете (бюджете) РФС на 2018 год.

7. О ходатайстве ФК «Рубин».

8. О составе бюро исполкома и вице-президентах РФС.

9. Об отчете комитетов, комиссий, советов и юрисдикционных органов РФС за 2017 год.

Напомним, что на данном исполкоме ожидается заявление президента РФС Виталия Мутко об уходе со своего поста.