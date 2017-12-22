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    Макеев болеет за российских бойцов UFC

    Защитник «Ростова» Евгений Макеев рассказал, что следит за выступлениями российских бойцов смешанных единоборств в американском промоушине UFC. В частности, он знаком с Хабибом Нурмагомедовым, а также симпатизирует Конару Макгрегору.

    – В вашем инстаграме есть фотография, на которой вы, Саша Зуев и Хабиб Нурмагомедов. Расскажите, где вы с ним пересеклись.

    – Мы собирались лететь на сборы. В аэропорту встретили Нурмагомедова и решили с ним сфотографироваться. Смотрю его бои и болею за Хабиба.

    – Он вам нравится больше, чем, например, Макгрегор?

    – Да, потому что он выступает за Россию. Хотя Макгрегору тоже симпатизирую, так как он любит устраивать шоу.

    Источник: ФК «Ростов»

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    22.12.2017 12:18
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    Killer_King
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    Бл9 кому это интересно
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