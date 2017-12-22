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    • Карпин и Дементьев прокомментируют класико на Первом канале

    Карпин и Дементьев прокомментируют класико на Первом канале

    Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и спортивный журналист Кирилл Дементьев будут комментировать матч 17-го тура испанской Примеры «Реал»«Барселона» в прямом эфире на Первом канале. Трансляция будет вестись из комментаторской кабины на стадионе «Сантьяго-Бернабеу» в Мадриде.

    Стоит отметить, что канал «Сила ТВ» также будет вести трансляцию этого матча. В данном случае работать на ней будет Василий Уткин.

    После 16 туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 42 очками. «Реал» отстает на 11 баллов, располагаясь на четвертой строчке.

    Матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 23 декабря, в 15:00 по московскому времени.

    Источник: 1tv.ru

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    22.12.2017 11:42
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    Комментарии (16)
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    OfaZavr
    1513934623
    ну вот зачем их то опять, один "приятнее" другого)
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    alexivanof197
    1513935578
    Валера,пора за Ростов браться уже,а не комментить на ТВ
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    polt
    1513937434
    Трансляция - Новогодний подарок от 1-го?
    Ответить
    Garrincha58
    1513938042
    такой матч и эти бездари все испортят но одно радует что не Шмурнов или Черданцев
    Ответить
    mig28
    1513939605
    А я уж думал так и придется Гусева слушать)
    Ответить
    Alec7183
    1513945324
    Всё равно кто комментировать будет, небывалое событие, классико на 1-м. Я удивлён.
    Ответить
    Nesterenko
    1513948939
    Одни из самых хреновых комментаторов, мое мнение.
    Ответить
    mutabor0992
    1513986940
    А Карпухе разве не надо с командой работать?Или его руководство "Ростова" в командировку послало?P.S.Вот су*а как у нас любят НЕКОТОРЫЕ одной *опой на двух стульях сидеть!Ненавижу таких кАзлов!!!!!
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    Avatar 2
    1514016587
    неужели первый теперь будет постоянно транслировать зарубежный футбол ?
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    ologreds
    1694991686
    numo529953
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