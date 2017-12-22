Карпин и Дементьев прокомментируют класико на Первом канале

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и спортивный журналист Кирилл Дементьев будут комментировать матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона» в прямом эфире на Первом канале. Трансляция будет вестись из комментаторской кабины на стадионе «Сантьяго-Бернабеу» в Мадриде.

Стоит отметить, что канал «Сила ТВ» также будет вести трансляцию этого матча. В данном случае работать на ней будет Василий Уткин.

После 16 туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 42 очками. «Реал» отстает на 11 баллов, располагаясь на четвертой строчке.

Матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 23 декабря, в 15:00 по московскому времени.