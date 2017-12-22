«Уфа» проведет сборы на Кипре и в Испании

Опубликован план подготовки «Уфы» к весенней части чемпионата России. По нему первый учебно-тренировочный сбор начнется 14 января на Кипре. Он продлится до 26 января.

Затем последует трехдневный отдых. После него команда отправится вновь на Кипр, где с 30 января по 10 февраля состоится второй сбор. Заключительный учебно-тренировочный сбор «Уфы» пройдет в Испании с 14 по 25 февраля.

По окончании испанского сбора команда прилетит в столицу Башкортостана, где будет вести подготовку к матчу 21-го тура Премьер-лиги против «Динамо».