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    «Уфа» проведет сборы на Кипре и в Испании

    Опубликован план подготовки «Уфы» к весенней части чемпионата России. По нему первый учебно-тренировочный сбор начнется 14 января на Кипре. Он продлится до 26 января.

    Затем последует трехдневный отдых. После него команда отправится вновь на Кипр, где с 30 января по 10 февраля состоится второй сбор. Заключительный учебно-тренировочный сбор «Уфы» пройдет в Испании с 14 по 25 февраля.

    По окончании испанского сбора команда прилетит в столицу Башкортостана, где будет вести подготовку к матчу 21-го тура Премьер-лиги против «Динамо».

    Источник: ФК «Уфа»

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    22.12.2017 11:31
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