Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Луис Суарес подарил Коутиньо на рождество бутылку водки

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вручил рождественский подарок своему другу Филиппе Коутиньо, выступающим в «Ливерпуле». Подарком оказалась бутылка водки.

    «Посылаю из Барселоны подарок, он тебе очень понравится. Он напомнит тебе о времени, которые мы здорово проводили вместе», – сказал Суарес.

    «Когда Луис приезжал ко мне в гости с женой, то мне водка понравилась. Спасибо», – ответил Коутиньо.

    Напомним, что полузащитник в скором времени может сменить «Ливерпуль» на «Барселону». Его трансфер, который может произойти в январе, оценивается в 150 миллионов евро.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.12.2017 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Chesn0k
    1513931191
    с чм тоже без подарков не уедут)
    Ответить
    Razors
    1513932054
    Была уже вчера эта новость
    Ответить
    sammi91
    1513933916
    это по нашему!!!))0
    Ответить
    dinar7777dinar
    1513934310
    ждем тебя коутиньо !!
    Ответить
    xxxl8484
    1513936008
    Алкоголики из Москвы
    Ответить
    TY13R
    1513939374
    вот это подарок)))
    Ответить
    lim0n7
    1513943897
    фотошоп!! это Кокоша с Мамаевым))
    Ответить
    BlackMurder
    1513947728
    он еще сэм деревенский не пробывал)))
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1513961596
    Хороший подарок. Потом пойдут в баню, потом по-пьяни попадут в аэропорт, потом случайно Коутиньо улетит в Питер и что-же получается? За Зенит что ли играть будет? Он же не аргентинец... ( извините за бред)
    Ответить
    ologreds
    1694991686
    numo529951
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+