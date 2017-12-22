Луис Суарес подарил Коутиньо на рождество бутылку водки

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вручил рождественский подарок своему другу Филиппе Коутиньо, выступающим в «Ливерпуле». Подарком оказалась бутылка водки.

«Посылаю из Барселоны подарок, он тебе очень понравится. Он напомнит тебе о времени, которые мы здорово проводили вместе», – сказал Суарес.

«Когда Луис приезжал ко мне в гости с женой, то мне водка понравилась. Спасибо», – ответил Коутиньо.

Напомним, что полузащитник в скором времени может сменить «Ливерпуль» на «Барселону». Его трансфер, который может произойти в январе, оценивается в 150 миллионов евро.