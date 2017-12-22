Кучаев считает ЦСКА сильнее «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев не считает свою команде слабее, чем «Спартак», хотя в дерби красно-белые оказались сильнее – 0:3.

«У меня настрой точно был боевой, хотел выйти и победить «Спартак». Я не считаю, что мы слабее, несмотря на итоговый счет дерби. Даже сильнее. Просто ничего не получилось…

Да и «Спартак» не давал играть нам, а сам играл на контратаках. Закрылись в обороне – суперигры со стороны соперника я не увидел», – сказал Кучаев.

После 20-ти туров «Спартак» делит второе место в турнирной таблице с «Зенитом», набрав 37 очков. ЦСКА идет пятым с 35 баллами в активе.