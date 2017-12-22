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    Кучаев считает ЦСКА сильнее «Спартака»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев не считает свою команде слабее, чем «Спартак», хотя в дерби красно-белые оказались сильнее – 0:3.

    «У меня настрой точно был боевой, хотел выйти и победить «Спартак». Я не считаю, что мы слабее, несмотря на итоговый счет дерби. Даже сильнее. Просто ничего не получилось…

    Да и «Спартак» не давал играть нам, а сам играл на контратаках. Закрылись в обороне – суперигры со стороны соперника я не увидел», – сказал Кучаев.

    После 20-ти туров «Спартак» делит второе место в турнирной таблице с «Зенитом», набрав 37 очков. ЦСКА идет пятым с 35 баллами в активе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.12.2017 09:42
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    Комментарии (20)
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    Tolegeniskakov
    1513929407
    Ясень пень он так скажет, он же за коней играет
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    insider_retro
    1513931126
    Молодой и задорный...
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    Diesel133
    1513932062
    Не люблю Спартак, но это, особенно после дерби, звучит смешно!
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    OfaZavr
    1513934244
    не на словах нужно считать себя сильнее а на деле доказывать, так можно про любую другую команду сказать, можно считать что ЦСКА сильнее Юнайтеда или Челси.
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    sammi91
    1513934367
    маленькиииий,ты что говна занюхнул??связь мозга с языком налажена?
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    momwig_
    1513934626
    "Их было 5, нас - 25. Дрались-дрались, пока не сравнялись. Бросились бежать. Эх, а как бы мы им наваляли ,если б они нас догнали!.."
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    Obi Wan
    1513938808
    Конечно сильнее...
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    Leon_ARS
    1513939212
    Проснись, мальчик!
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    docndoc
    1513943108
    Новость, тоже мне... Сказал игрок ЦСКА, это вполне объяснимо.. Корпоративная этика. Хотел бы я посмотреть на футболиста из команд первой пятёрки, который заявил бы: " да, соперник был сильнее нас на голову, а мы никто и зовут нас никак.." Где бы он был после этого? Обсуждать то нечего..
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    ologreds
    1694991688
    numo529943
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