Штарке может продолжить карьеру в следующем сезоне

Вратарь «Баварии» Том Штарке не исключил возможности продолжения своей карьеры и в следующем сезоне.

«Да, я рад вернуться на поле. Особенно если принять во внимание то, что команду вновь возглавил Юпп Хайнкес. На тренировках у нас царит отличный микроклимат.

Следующий сезон? Я пока не могу исключить такой возможности. Совсем недавно еще никто не думал, что Хайнкес вернется к тренерской деятельности. Если клуб будет нуждаться в моих услугах, то я буду в его распоряжении», – заявил Штарке.

Напомним, что минувшим летом 36-летний футболист объявил о завершении карьеры. Но из-за травм Мануэля Нойера и Свена Ульрайха ему пришлось вернуться в большой футбол