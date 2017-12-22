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    Штарке может продолжить карьеру в следующем сезоне

    Вратарь «Баварии» Том Штарке не исключил возможности продолжения своей карьеры и в следующем сезоне.

    «Да, я рад вернуться на поле. Особенно если принять во внимание то, что команду вновь возглавил Юпп Хайнкес. На тренировках у нас царит отличный микроклимат.

    Следующий сезон? Я пока не могу исключить такой возможности. Совсем недавно еще никто не думал, что Хайнкес вернется к тренерской деятельности. Если клуб будет нуждаться в моих услугах, то я буду в его распоряжении», – заявил Штарке.

    Напомним, что минувшим летом 36-летний футболист объявил о завершении карьеры. Но из-за травм Мануэля Нойера и Свена Ульрайха ему пришлось вернуться в большой футбол

    Источник: Goal.com

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    22.12.2017 07:42
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