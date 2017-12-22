Селюк: «На Каборе есть спрос в Европе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Шарля Каборе, подтвердил информацию о том, что его клиент останется в «Краснодаре» еще как минимум на полтора года.

«Действующий контракт Шарля рассчитан до лета 2019 года, и я объяснял ему, что сейчас важно попасть с «Краснодаром» в Лигу чемпионов, удачно там себя проявить. Любой футболист мечтает выступать в самом престижном еврокубковом турнире, и Шарль хотел бы пробиться в Лигу чемпионов со своим клубом.

Я уверен, что он отработает соглашение с «горожанами» до конца. При этом на Каборе есть спрос в Европе, но зимой редко совершаются крупные трансферы. А что касается продления контракта – об этом мы будем разговаривать ближе к окончанию действующего соглашения», – рассказал Дмитрий Селюк.

Напомним, что игроком интересовались «Вест Бромович» и «Кристал Пэлас».