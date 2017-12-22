Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Селюк: «На Каборе есть спрос в Европе»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Шарля Каборе, подтвердил информацию о том, что его клиент останется в «Краснодаре» еще как минимум на полтора года.

    «Действующий контракт Шарля рассчитан до лета 2019 года, и я объяснял ему, что сейчас важно попасть с «Краснодаром» в Лигу чемпионов, удачно там себя проявить. Любой футболист мечтает выступать в самом престижном еврокубковом турнире, и Шарль хотел бы пробиться в Лигу чемпионов со своим клубом.

    Я уверен, что он отработает соглашение с «горожанами» до конца. При этом на Каборе есть спрос в Европе, но зимой редко совершаются крупные трансферы. А что касается продления контракта – об этом мы будем разговаривать ближе к окончанию действующего соглашения», – рассказал Дмитрий Селюк.

    Напомним, что игроком интересовались «Вест Бромович» и «Кристал Пэлас».

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.12.2017 06:15
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    bolela_16
    1513928411
    Жалко, если уйдет...
    Ответить
    sined1951
    1513944944
    В прошедшем сезоне Каборе крепко сдал. Если весной не наверстает, то АПЛ ему не видать.
    Ответить
    ologreds
    1694991688
    numo529926
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+