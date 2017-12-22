«Краснодар» не намерен отпускать Каборе в АПЛ

Представитель «Краснодара» подтвердил информацию об интересе к полузащитнику «быков» Шарлю Каборе со стороны клубов АПЛ. Однако «Краснодар» не намерен отпускать игрока.

«Интерес к Каборе со стороны британских команд действительно есть. Шарль востребован на европейском рынке — практически всегда есть команды, которые следят за его прогрессом. Но ни руководство, ни тренерский штаб «Краснодара» не планируют расставаться с африканским полузащитником.

Каборе — одни из важнейших игроков клуба и никто не хочет терять его перед финишным отрезком сезона. Сейчас у «горожан» есть реальный шанс побороться за попадание в Лигу чемпионов и в этой связи им нельзя допустить ослабления состава к весне», — сказал представитель «Краснодара».

Напомним, что игроком интересовались «Вест Бромович» и «Кристал Пэлас».