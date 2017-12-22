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    Дмитрий Черышев: «Реал» победит «Барселону» со счетом 2:1»

    Бывший тренер детских команд «Реала» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

    «Это интереснейший матч. Будет приятно смотреть на звезд мирового уровня. Все команды перед новогодними каникулами стараются показать хороший результат и уйти в отличном настроении в отпуск. Я бы всем пожелал посмотреть игру «Реал» — «Барселона». Сейчас «Реал» находится не на первом месте, а на четвертом, поэтому ему нужно цепляться, набирать очки и приближаться к лидеру. Матч получится захватывающим, а «сливочные» победят 2:1.

    Очень много было чемпионатов, где к новогодним каникулам разрыв был порядка восьми-десяти очков, и одна из команд всегда к концу сезона сокращала это отставание. Это небольшой разрыв, и «Реал» сократит его. Не согласен, что «Барселона» уже чемпион. В Испании все непредсказуемо, нужно ждать до последних туров.

    У мадридцев сейчас идут перестановки, состав очень сильно обновляется. В команде стало намного больше молодых футболистов. Они пока никак не наберут тех оборотов, которые бы соответствовали «Реалу», — сказал Черышев.

    Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в субботу, 23 декабря. Начало встречи в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.12.2017 01:24
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    САНЁК17
    1513961980
    Тебе это сказал,может ничья будет
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    ologreds
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