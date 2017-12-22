Орлов — о стрельбе Кокорина: «Он не по людям стрелял, а в воздух. Ну что в этом плохого-то?»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин стреляет из пистолета.

«Какая разница, что Кокорин делал на свадьбе у своего осетинского товарища? Чего это всех так волнует? А вы на Новый год не будете стрелять из петард? Многие будут. Ну он же стрелял не в человека. Он стрелял в воздух.

В Осетии и вообще на Кавказе принято стрелять, и они без этого не могут. Но не по людям, а в воздух. Ну что в этом плохого-то?

Что бы Кокорин ни сделал, сразу начинается. Есть такие журналисты, вскормленные вот этими желтыми сенсациями. Кокорин отдыхает, и ему надо залечить ахиллово сухожилие. Для него это сейчас главная проблема. Во-первых, надо еще разобраться, из какого пистолета он стрелял. Может быть, это малокалиберный пистолет. С чего вы взяли, что это боевой пистолет?

В МВД сообщили, что никаких обращений по поводу стрельбы Кокорина не было. МВД открыто сообщило, что никаких претензий к игроку нет», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

Ранее Орлов включил Кокорина в тройку лучших футболистов года.