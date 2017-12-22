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    • Орлов — о стрельбе Кокорина: «Он не по людям стрелял, а в воздух. Ну что в этом плохого-то?»

    Орлов — о стрельбе Кокорина: «Он не по людям стрелял, а в воздух. Ну что в этом плохого-то?»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин стреляет из пистолета.

    «Какая разница, что Кокорин делал на свадьбе у своего осетинского товарища? Чего это всех так волнует? А вы на Новый год не будете стрелять из петард? Многие будут. Ну он же стрелял не в человека. Он стрелял в воздух.

    В Осетии и вообще на Кавказе принято стрелять, и они без этого не могут. Но не по людям, а в воздух. Ну что в этом плохого-то?

    Что бы Кокорин ни сделал, сразу начинается. Есть такие журналисты, вскормленные вот этими желтыми сенсациями. Кокорин отдыхает, и ему надо залечить ахиллово сухожилие. Для него это сейчас главная проблема. Во-первых, надо еще разобраться, из какого пистолета он стрелял. Может быть, это малокалиберный пистолет. С чего вы взяли, что это боевой пистолет?

    В МВД сообщили, что никаких обращений по поводу стрельбы Кокорина не было. МВД открыто сообщило, что никаких претензий к игроку нет», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

    Ранее Орлов включил Кокорина в тройку лучших футболистов года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2017 00:35
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    Комментарии (14)
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    Avaretz
    1513893743
    Чтобы бы он сказал, если бы Кокорин играл в Спартаке.
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    multiscan
    1513894273
    Г-н Орлов! 1)На сколько мне известно,из петард не стреляют! 2) Кокорин стрелял из БОЕВОГО оружия, которое принадлежит другому человеку и использовать его он не имел никакого права.Наказание должны понести оба. Один - за передачу боевого оружия чужому лицу, другой - за его использование. Я не очень силён в законах, но это моё личное мнение.Кстати, передача боевого оружия в чужие руки наказывается штрафом до 500 минималок или отсидкой до 3 лет.Это официальная статья УК. Что касается Кокорина, то тут опять моё личное мнение - хулиганство и 15 суток.
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    andrebest4
    1513894555
    Дорогой ГО есть разница между ружьем(охотничьим) и пистолетами??первое для охоты второе для самообороны.это раз.второе любое оружие должно храниться в сейфе.и три .если мозгов нет то остается только стрелять хоть в воздух хоть в воду.или ковырять им в носу а потом все это выставлять напоказ.и да еще петарды как бы не относятся к огнестрельному оружию
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    O-Z
    1513895714
    По воротам попасть не может тоже и там в воздух. смех да грех
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    mutabor0992
    1513896860
    Может и в воздух...А может и в орлов...горных.
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    пряник929
    1513914578
    Гена, любимчик твой нарушил закон, он не имел право стрелять из чужого боевого пистолета даже в воздух
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    lotsman
    1513916514
    Не понимаю, о чём ажиотаж? Он был в гостях, на Кавказе, а там это в порядке вещей.
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    Тазит
    1513921125
    Не пойму, отчего столько шума... он вроде всегда на Кавказе в воздух стреляет... в последнем туре в Грозном, так вообще из гаубицы жахнул...
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    shinnik
    1513925871
    в комментатора бы не жахнул...
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    ologreds
    1694991689
    numo529917
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