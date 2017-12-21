Мане и Салах могли перейти в «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о поражении клуба в матче группового этапа Лиги Европы против «Ливерпуля» (7:0). А также он рассказал о том, что вел переговоры с нападающими «красных» Садьо Мане и Мохамедом Салахом.

— Самым трагическим моментом первой части сезона для «Спартака» стал разгром от «Ливерпуля».

— Не забывайте, что у этой команды самое быстрое и динамичное нападение в мире.

— А как же «Манчестер Сити»?

— Это другое. «Сити» играет системно, а вот так, чтобы с шашками наголо побежать вперед, имея в атаке Мане, Салаха, Фирмино, Коутиньо — у других клубов таких игроков нет. Мы же двоих из них смотрели. Я с Мане встречался, пытался уговорить его перейти. С Салахом сколько контактировали… С Англией конкурировать невозможно. Вот «МЮ» с ЦСКА забил два гола и остановился, начал готовиться к манчестерскому дерби. Но «Ливерпуль» не останавливался! Так и летел дальше. А наши парни уже бросили играть…

И достоинство, и недостаток «Спартака» — отсутствие прагматизма. У нас либо все, либо ничего. Это было и принципом матча в Ливерпуле, за что поплатились. Ругать тренера у меня рука не поднимается, хотя это его решение – выйти с акцентом на атаку, вдруг прокатит? Как случилось с «Севильей», когда у нас все залетело, а у испанцев ничего. Так тоже бывает.

Ранее Федун ответил на критику бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичива после поражения от «Ливерпуля».