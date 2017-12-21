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    Мане и Салах могли перейти в «Спартак»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о поражении клуба в матче группового этапа Лиги Европы против «Ливерпуля» (7:0). А также он рассказал о том, что вел переговоры с нападающими «красных» Садьо Мане и Мохамедом Салахом.

    — Самым трагическим моментом первой части сезона для «Спартака» стал разгром от «Ливерпуля».

    — Не забывайте, что у этой команды самое быстрое и динамичное нападение в мире.

    — А как же «Манчестер Сити»?

    — Это другое. «Сити» играет системно, а вот так, чтобы с шашками наголо побежать вперед, имея в атаке Мане, Салаха, Фирмино, Коутиньо — у других клубов таких игроков нет. Мы же двоих из них смотрели. Я с Мане встречался, пытался уговорить его перейти. С Салахом сколько контактировали… С Англией конкурировать невозможно. Вот «МЮ» с ЦСКА забил два гола и остановился, начал готовиться к манчестерскому дерби. Но «Ливерпуль» не останавливался! Так и летел дальше. А наши парни уже бросили играть…

    И достоинство, и недостаток «Спартака» — отсутствие прагматизма. У нас либо все, либо ничего. Это было и принципом матча в Ливерпуле, за что поплатились. Ругать тренера у меня рука не поднимается, хотя это его решение – выйти с акцентом на атаку, вдруг прокатит? Как случилось с «Севильей», когда у нас все залетело, а у испанцев ничего. Так тоже бывает.

    Ранее Федун ответил на критику бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичива после поражения от «Ливерпуля».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2017 23:33
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    Комментарии (9)
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    acer2003
    1513888633
    А с Коутиньо, случаем не велись переговоры ?
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    insider_retro
    1513889278
    Осталось немного - недостатки причесать, достоинства расширить, а там и прагматизм с рационализмом появятся!!..))
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    rammax fcsm
    1513889992
    да всё, забыли уже.... вовремя тормознули, сэкономили силы и поимели пони в дерби!!! лучше один раз 0-7 чем семь раз по 0-1.. ну, не наш день был, бывает.. На фоне результатов Массимо и команды за последние 1,5 года это неприятно, конечно, но это разовый провал и просто несчастный случай..
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    Benifacto
    1513895080
    выйти с акцентом на атаку, вдруг прокатит?- Это в игре с Ливерпулем то? да еще и дома?? смешно ей богу, да любой английский клуб бы отгрузил при такой игре минимум больше 2.5))) а у ЦСКА есть Акинфеев , и понимание с кем они играют где и как....на что в Спартаке есть вдруг прокатит...
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    Superviser77
    1513901997
    Как в дворовом футболе.... Так профессионалы не должны говорить... А вдруг чемпионами станем - в прошлом сезоне прокатило....
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    Kulimen
    1513922816
    ...но сделали правильный выбор.
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    OfaZavr
    1513932106
    конечно с Англией конкурировать сложно за игроков, но посмотреть у нас Мане и Салаха очень бы хотелось)
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    ologreds
    1694991689
    numo529912
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