Макеев: «В «Ростове» собрался отличный коллектив»

Защитник «Ростова» Евгений Макеев рассказал о своем переходе в ростовскую команду летом этого года.

— Перед началом сезона ты получил травму. Трудно было психологически?

— Мне хотелось играть, так как в прошлом сезоне я не так часто выходил на поле. У меня было большое желание набрать хорошую форму, но, к сожалению, после первых сборов получил травму. Сейчас уже все в порядке, мне ничего не мешает играть.

— Легко адаптировался в команде?

– Не было никаких проблем. У нас собрался отличный коллектив. Все парни – хорошие ребята, которые поддерживают друг друга в любых ситуациях.

— В прошлом сезоне ты мало играл за «Спартак», но стал чемпионом России. Это награда за все годы, которые ты отдал московскому клубу?

— Это останется в памяти. Для меня не столь важно, сколько я пропустил в том сезоне из-за травмы. У нас были разные сезоны. Иногда до золота не хватало совсем немного. Стоит понимать, что играть за «Спартак» сложнее – ты всегда под пристальным вниманием.

— Какие главные отличия Ростова-на-Дону от Москвы?

— Климат, отсутствие пробок и более размеренная жизнь. Москва – это город «двух дел»: если тебе нужно съездить в два разных конца столицы, то это занимает весь день. Здесь все проще, ближе и удобнее,

Напомним, что в начале этой недели Валерий Карпин занял пост главного тренера «Ростова».