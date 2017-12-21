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    Макеев: «В «Ростове» собрался отличный коллектив»

    Защитник «Ростова» Евгений Макеев рассказал о своем переходе в ростовскую команду летом этого года.

    — Перед началом сезона ты получил травму. Трудно было психологически?

    — Мне хотелось играть, так как в прошлом сезоне я не так часто выходил на поле. У меня было большое желание набрать хорошую форму, но, к сожалению, после первых сборов получил травму. Сейчас уже все в порядке, мне ничего не мешает играть.

    — Легко адаптировался в команде?

    – Не было никаких проблем. У нас собрался отличный коллектив. Все парни – хорошие ребята, которые поддерживают друг друга в любых ситуациях.

    — В прошлом сезоне ты мало играл за «Спартак», но стал чемпионом России. Это награда за все годы, которые ты отдал московскому клубу?

    — Это останется в памяти. Для меня не столь важно, сколько я пропустил в том сезоне из-за травмы. У нас были разные сезоны. Иногда до золота не хватало совсем немного. Стоит понимать, что играть за «Спартак» сложнее – ты всегда под пристальным вниманием.

    — Какие главные отличия Ростова-на-Дону от Москвы?

    — Климат, отсутствие пробок и более размеренная жизнь. Москва – это город «двух дел»: если тебе нужно съездить в два разных конца столицы, то это занимает весь день. Здесь все проще, ближе и удобнее,

    Напомним, что в начале этой недели Валерий Карпин занял пост главного тренера «Ростова».

    Источник: ФК «Ростов»

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    21.12.2017 22:59
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VikNMar
    1513890197
    Коллектив хороший , но Карпин всё равно развалит команду ........
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    Ще Гевара
    1513912129
    Весной посмотрим.
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    Lester84
    1513925597
    Коллектив отличный, конкурсы интересные, и тамада Валера веселый!)))
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    ologreds
    1694991690
    numo529909
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