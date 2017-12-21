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    • Симонян: «Отставка Мутко? Мне об этом ничего не известно. Журналисты заврались уже дальше некуда»

    Симонян: «Отставка Мутко? Мне об этом ничего не известно. Журналисты заврались уже дальше некуда»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о возможной отставке президента РФС Виталия Мутко.

    — Скоро Мутко проведет заседание исполкома. Скажите, если бы он собирался покинуть свой пост, должен был проинформировать первого вице-президента – то есть меня. Мне об этом ничего не известно. У исполкома довольно обширная повестка, но пункта об уходе не стоит. А «Коммерсант» и другие уже называют кандидатов — Анохина, Ефремова и Газзаева. Заврались уже дальше некуда.

    — Всему виной новогоднее обострение у наших коллег?

    — Правильно. Эти люди должны нести ответственность за клевету.

    Ранее сообщалось о том, что Мутко покинет пост президента РФС 26 декабря. Его заменит генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2017 20:29
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    Комментарии (7)
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    3a zenit
    1513877734
    Виталий Мутко на следующей неделе покинет руководящую должность
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    insider_retro
    1513878507
    Как обычно... Правая рука не знает, что творит левая...
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    acer2003
    1513888761
    МуДко пора на выход....
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    OfaZavr
    1513929917
    ну вот а так обнадеживающе все начиналось...
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    ologreds
    1694991690
    numo529895
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