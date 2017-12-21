Симонян: «Отставка Мутко? Мне об этом ничего не известно. Журналисты заврались уже дальше некуда»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о возможной отставке президента РФС Виталия Мутко.

— Скоро Мутко проведет заседание исполкома. Скажите, если бы он собирался покинуть свой пост, должен был проинформировать первого вице-президента – то есть меня. Мне об этом ничего не известно. У исполкома довольно обширная повестка, но пункта об уходе не стоит. А «Коммерсант» и другие уже называют кандидатов — Анохина, Ефремова и Газзаева. Заврались уже дальше некуда.

— Всему виной новогоднее обострение у наших коллег?

— Правильно. Эти люди должны нести ответственность за клевету.

Ранее сообщалось о том, что Мутко покинет пост президента РФС 26 декабря. Его заменит генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.