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    • Английских болельщиков предупредили об угрозе нападения медведей в кемпингах во время ЧМ-2018

    Английских болельщиков предупредили об угрозе нападения медведей в кемпингах во время ЧМ-2018

    Российский туристический центр предупредил английских болельщиков, которые собираются посетить матчи ЧМ-2018, об угрозе нападения медведей в кемпингах.

    Представитель Федерации болельщиков Англии Кевин Майлс обратился в российский туристический центр Visit Russia с вопросом о размещении английских фанатов на время проведения ЧМ. В частности, он уточнил, могут ли болельщики поселиться в кемпингах.

    Майлс получил ответ от туристического центра, что в России нет культуры кемпинга за исключением размещения в дикой природе. Однако Майлса предупредили, что в этом случае жизням болельщиков угрожают дикие медведи.

    Напомним, что сборная Англии проведет матчи группового этапа в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде.

    Источник: Daily Mail

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    21.12.2017 20:18
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    Комментарии (21)
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    СуперДизель
    1513878723
    А в Питере еще и бакланы могут крышу проломить
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    nemolod
    1513879927
    Под Волгоградом на островке можно устроить палаточный лагерь-в это время года уже будет тепло,а медведи там только в цирке водятся! Да и в остальных городах можно то же самое устроить-это будет кемпинг по-российски- типа подъем,зарядка,строевая,лекции и так до отбоя!
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    Чуни Муни
    1513880400
    Медведи в Волгограде? Не смешите, разве что в зоопарке.
    Ответить
    SEREZHA7575
    1513881404
    Не забудьте про Нижний Новгород,я живу почти на границе с Нижегородской обл,там не только медведи обитают......
    Ответить
    ilichkadr
    1513882121
    Вместо кемпинга англосаксам надо предложить ФКУ «Исправительная колония № 19" строгого режима (Волгоград, ул. Костюченко, 12). Медведей там точно нет, но сервис на высшем уровне.
    Ответить
    SeriоuS
    1513883697
    Не тех животных иностранцам боятся надо. Хуже те, что в трениках и с семками.
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    LeoGut
    1513889690
    Умора!
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    кошмарик
    1513891946
    уххх.. особенно в Калининграде много медведей.. толкаются, из очереди за пивом выталкивают.. а уж за водкой вообще без очереди лезут.. надо защиты просить от произвола у Мэй.. пусть грудями защитит..
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    арейская
    1513899936
    Это Турцентр приколоться так решил, или опять СМИ чудачат?
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    ologreds
    1694991690
    numo529894
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