Английских болельщиков предупредили об угрозе нападения медведей в кемпингах во время ЧМ-2018

Российский туристический центр предупредил английских болельщиков, которые собираются посетить матчи ЧМ-2018, об угрозе нападения медведей в кемпингах.

Представитель Федерации болельщиков Англии Кевин Майлс обратился в российский туристический центр Visit Russia с вопросом о размещении английских фанатов на время проведения ЧМ. В частности, он уточнил, могут ли болельщики поселиться в кемпингах.

Майлс получил ответ от туристического центра, что в России нет культуры кемпинга за исключением размещения в дикой природе. Однако Майлса предупредили, что в этом случае жизням болельщиков угрожают дикие медведи.

Напомним, что сборная Англии проведет матчи группового этапа в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде.