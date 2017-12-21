Губернатор Ростовской области: «Карпин быстрее всех представил «Ростову» программу. Поэтому назначили его»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, почему «Ростов» назначил Валерия Карпина на пост главного тренера команды.

«Остановились на Карпине по одной простой причине. Условием, которое выдвигалось, было представление программы и наличие собственного штаба в виде тренеров и специалистов по различным направлениям. Карпин сделал это быстрее других.

Когда ко мне президент клуба обратился, я по большому счету дал ему право внести на рассмотрение кандидатуру тренера. В итоге появился Карпин. Я с этим согласился», — сказал Голубев.

Напомним, что Карпин был назначен на пост главного тренера «Ростова» позавчера.