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    • Губернатор Ростовской области: «Карпин быстрее всех представил «Ростову» программу. Поэтому назначили его»

    Губернатор Ростовской области: «Карпин быстрее всех представил «Ростову» программу. Поэтому назначили его»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, почему «Ростов» назначил Валерия Карпина на пост главного тренера команды.

    «Остановились на Карпине по одной простой причине. Условием, которое выдвигалось, было представление программы и наличие собственного штаба в виде тренеров и специалистов по различным направлениям. Карпин сделал это быстрее других.

    Когда ко мне президент клуба обратился, я по большому счету дал ему право внести на рассмотрение кандидатуру тренера. В итоге появился Карпин. Я с этим согласился», — сказал Голубев.

    Напомним, что Карпин был назначен на пост главного тренера «Ростова» позавчера.

    Источник: Р-Спорт

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    21.12.2017 19:43
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    Комментарии (16)
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    Тазит
    1513879464
    Программу освоения бюджетного бабла?
    Ответить
    [email protected]
    1513880930
    Футбольный монстр области ****!!!!!!!!!! Знаток ху.в!!!! Решил он !!!!!!!!
    Ответить
    nemolod
    1513881754
    "А скажи,пан-атаман Грициан Врический,есть ли у тебя какая-ни на есть программа? - Ну а как же без программы..." * (оперетта Свадьба в Малиновке)
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    abhvfdtcn
    1513882860
    Валера предложил больше всех откат от зарплаты. Поэтому выбрали его.
    Ответить
    retiremen
    1513889671
    Так вот он какой северный олень!!!! А я то думал надо иметь еще что-то кроме плана и собственного штаба. Хотя по моему Карпин не самый плохой вариант...
    Ответить
    арейская
    1513900170
    Видимо ОЧЕНЬ соскучился Георгиевич по тренерской работе, вот и поспешил, что-же тут удивительного...
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    ribavadim
    1513904525
    Ростов- Зеньку в стеночку выносить будет...
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    Кlaksvikar Ittrotarselag
    1513923356
    Отсюда вывод: спешка нужна не только при ловле блох, но и при назначении тренера Ростова.
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    Таганский
    1513936055
    Теперь ему осталось как можно быстрее наладить игру в команде и поднять Ростов, как можно выше..
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    ologreds
    1694991690
    numo529892
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