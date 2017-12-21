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    Месси – Неймару: «Мы скучаем по тебе»

    Бразильский телеканал SBT опубликовал видео с обращением нападающего «Барселоны» Лионеля Месси к бывшему одноклубнику Неймару. В августе бразилец перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    – Мы в Испании скучаем по тебе. Желаю тебе самого лучшего, где бы ты ни был. Скоро увидимся, обнимаю. Береги себя.

    – Брат, большое тебе спасибо. Для меня ты – кумир и отличный друг.

    Неймар пополнил состав сине-гранатовых в мае 2013 года. За четыре года в составе клуба он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубным чемпионат мира, дважды стал чемпионом Испании, трижды – обладателем Кубка страны, один раз – Суперкубка.

    ВИДЕО

    Источник: Marca

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    21.12.2017 17:23
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    Комментарии (5)
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    Татарин за ЦСКА
    1513867313
    Не вернётся он уже в Барселону,скорее в Реал
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    de bruyne
    1513871419
    Вот что значит человек говорит что на сердце А не от высокомерие
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    ologreds
    1694991691
    numo529880
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