Иньеста: «Коутиньо – прекрасный вариант для «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о хавбеке «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Согласно ряду источников, бразилец может стать игроком каталонского клуба.

«Коутиньо – отличный футболист, игрок топ-уровня. Он отлично владеет обеими ногами, забивает голы, отдает передачи и приносит пользу всей команде. Его стиль подходит «Барселоне» и его трансфер – прекрасный вариант для клуба.

Не думаю, что между нами возникла бы серьезная конкуренция. Наоборот, я бы радовался, ведь всегда думаю о благе клуба», – сказал Иньеста.

В текущем сезоне Коутиньо забил 10 мячей и отдал восемь голевых передач в 17-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока сборной Бразилии в 65 миллионов евро.