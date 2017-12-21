Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Иньеста: «Коутиньо – прекрасный вариант для «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о хавбеке «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Согласно ряду источников, бразилец может стать игроком каталонского клуба.

    «Коутиньо – отличный футболист, игрок топ-уровня. Он отлично владеет обеими ногами, забивает голы, отдает передачи и приносит пользу всей команде. Его стиль подходит «Барселоне» и его трансфер – прекрасный вариант для клуба.

    Не думаю, что между нами возникла бы серьезная конкуренция. Наоборот, я бы радовался, ведь всегда думаю о благе клуба», – сказал Иньеста.

    В текущем сезоне Коутиньо забил 10 мячей и отдал восемь голевых передач в 17-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока сборной Бразилии в 65 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2017 15:38
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694991692
    numo529871
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+