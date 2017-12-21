Суарес подарил Коутиньо бутылку водки в пакете с символикой «Барселоны»

Бразильский телеканал SBT опубликовал видео, на котором нападающий «Барселоны» Луис Суарес обратился к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Футболисты выступали за красных в сезоне-2013/14.

«Это для моего младшего брата Филиппе Коутиньо. Высылаю тебе из Барселоны подарок, который должен тебе понравиться. Благодаря ему ты вспомнишь хорошие времена, которые мы с тобой пережили», – сказал уругваец.

Напомним, согласно ряду СМИ, 25-летний Коутиньо может стать игроком каталонского клуба. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

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