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    • Суарес подарил Коутиньо бутылку водки в пакете с символикой «Барселоны»

    Суарес подарил Коутиньо бутылку водки в пакете с символикой «Барселоны»

    Бразильский телеканал SBT опубликовал видео, на котором нападающий «Барселоны» Луис Суарес обратился к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Футболисты выступали за красных в сезоне-2013/14.

    «Это для моего младшего брата Филиппе Коутиньо. Высылаю тебе из Барселоны подарок, который должен тебе понравиться. Благодаря ему ты вспомнишь хорошие времена, которые мы с тобой пережили», – сказал уругваец.

    Напомним, согласно ряду СМИ, 25-летний Коутиньо может стать игроком каталонского клуба. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

    ВИДЕО

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.12.2017 14:42
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Lester84
    1513857021
    Кокорин теперь ждет от него шампанского в пакете с Барселоной!
    Ответить
    Vladimir93ru
    1513858549
    Он что через Неймара передавал ) почему хештег неймар на фото))))
    Ответить
    absent32
    1513858785
    а что за водка? Беленькая?
    Ответить
    allkeeper
    1513859415
    Вполне, можно было бы поменять их местами
    Ответить
    insider_retro
    1513860124
    Такой подарок должен, просто обязан понравиться!!..))
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1513867434
    А при чем тут Неймар то??? Кокорин ждёт от Мамаева теперь ведро шампаня с символикой Краснодара
    Ответить
    САНЁК17
    1513868265
    Водка от зуба
    Ответить
    loko-the_best
    1513868303
    Почему наши не могут и бухать, и играть, а становятся Саенко, Колодиными и Сапоговыми?)
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    loko-the_best
    1513868559
    Это "Праздничная", инфа сотка
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    ologreds
    1694991691
    numo529867
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