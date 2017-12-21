«Одноклассники» покажут класико в качестве 4К, матч прокомментирует Уткин

Социальная сеть «Одноклассники» проведет прямую трансляцию встречи 17-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Барселона».

Соцсеть станет первой в мире, которая покажет спорт в качестве сверхвысокой четкости 4К. За организацию трансляции отвечает компания «Телеспорт». Встречу прокомментирует Василий Уткин.

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» состоится 23-го декабря и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Сливочные» занимают четвертое место в турнирной таблице. Каталонский клуб возглавляет чемпионскую гонку.