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    • «Одноклассники» покажут класико в качестве 4К, матч прокомментирует Уткин

    «Одноклассники» покажут класико в качестве 4К, матч прокомментирует Уткин

    Социальная сеть «Одноклассники» проведет прямую трансляцию встречи 17-го тура чемпионата Испании «Реал»«Барселона».

    Соцсеть станет первой в мире, которая покажет спорт в качестве сверхвысокой четкости 4К. За организацию трансляции отвечает компания «Телеспорт». Встречу прокомментирует Василий Уткин.

    Встреча на «Сантьяго Бернабеу» состоится 23-го декабря и начнется в 15:00 по московскому времени.

    «Сливочные» занимают четвертое место в турнирной таблице. Каталонский клуб возглавляет чемпионскую гонку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2017 13:22
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    Комментарии (4)
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    3a zenit
    1513852235
    надеюсь в виджете ОК будет эта трансляция в 4К
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    talgatnurzhanov2006
    1513856051
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    Sterh
    1513964222
    Гнида мадридская. Лучше уж по первому смотреть.
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    ologreds
    1694991693
    numo529860
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