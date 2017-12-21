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    Геркус: «Фарфан – мой лучший трансфер в «Локомотиве»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал лучший, по его мнению, трансфер уходящего года для своей команды.

    «Наверное, мой лучший трансфер в «Локомотиве» – это Фарфан. По эффекту, по той радости, которую мы сейчас испытываем. Замечательный парень. Здорово, что именно у нас он ярко засиял.

    Его светом залит финал года. Фарфан выигрывает одну встречу за другой. Очевидно, что тренеры вложили в Фарфана свой труд. Так совпало, что сейчас встретились именно этот игрок и этот тренер.

    Один в состоянии выйти на прежний уровень, а другой – помочь ему это сделать. Не стоит забывать и про партнеров, рядом с которыми Фарфан оказался. Вся эта химия – чудо», – сказал Геркус.

    В текущем сезоне 33-летний Фарфан провел 15 матчей в Премьер-лиге, забив в них восемь голов и отдав три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.12.2017 10:42
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    Комментарии (8)
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    Чикомас
    1513843305
    Да. Угадали...
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    rostik-100
    1513845433
    В начале чемпионата Локомотив забыли, все говорили о бывшем чемпионе Спартаке, проблемах ЦСКА, приобретениях Зенита, а вот получай, еще чем доволен, много наших ребят играют, но все равно, за игру в Лиге Чемпионов 2018-2019 нет уверенности, а особенно после двух матчей с Шерифом.
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    victosha
    1513848463
    "Его светом залит финал года"...Хорошо сказал, почти как Цицерон.
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    dok66
    1513849146
    Повезло.... , Палыч стал главным , а "смородскую" - ушли . Палыч - это главный трансфер ! Фарфан засверкал только благодаря ему !
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    DOCTOR PENALTY
    1513854288
    Желаю Геркусу 3-5 аналогичных трансферов, и побыстрей.
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    ARTHUR19
    1513859458
    А я в от думаю, что это эмоции, фарфан пока не много сделал. У нас в чемпионате было полно таких игроков, которые в первых 5 играх забивали, и начиналось, что теперь это клуб чуть ли ни лигу чемпионов выиграет. Кокорина в начале года тоже все хвалили, а потом перестал голы забивать. Рано делать вывод.
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    ologreds
    1694991693
    numo529846
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