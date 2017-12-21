Геркус: «Фарфан – мой лучший трансфер в «Локомотиве»

Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал лучший, по его мнению, трансфер уходящего года для своей команды.

«Наверное, мой лучший трансфер в «Локомотиве» – это Фарфан. По эффекту, по той радости, которую мы сейчас испытываем. Замечательный парень. Здорово, что именно у нас он ярко засиял.

Его светом залит финал года. Фарфан выигрывает одну встречу за другой. Очевидно, что тренеры вложили в Фарфана свой труд. Так совпало, что сейчас встретились именно этот игрок и этот тренер.

Один в состоянии выйти на прежний уровень, а другой – помочь ему это сделать. Не стоит забывать и про партнеров, рядом с которыми Фарфан оказался. Вся эта химия – чудо», – сказал Геркус.

В текущем сезоне 33-летний Фарфан провел 15 матчей в Премьер-лиге, забив в них восемь голов и отдав три результативные передачи.