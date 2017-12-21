Хави считает «Барселону» фаворитом в предстоящем класико

Полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави, выступавший ранее за «Барселону», отметил изменения, которые случились с каталонцами после прихода на пост главного тренера Эрнесто Вальверде.

«При нем «Барселона» стала показывать более командную игру. Заметно как хорошо вписались новички в состав, так что все более или менее позитивно.

Сейчас «Барселона» выглядит солидно. Думаю, что она является фаворитом предстоящего класико. Турнирная ситуация показывает, что поражение практически вычеркнет «Реал» из чемпионской гонки. Мадридцы играют не очень хорошо, но победа в клубном чемпионате мира придала им заряд уверенности.

Что касается самого футбола, то Вальверде привил «Барселоне» атакующую игру, они хорошо прессингуют и стремятся всегда владеть мячом. Посмотрим, как сыграет «Реал». В этом сезоне иногда они показывают отличный футбол без мяча, но «Барселона» наверняка захочет доминировать на поле.

В августе было неприятно видеть «Реал» таким сильным, но чувство мести никуда не делось. «Барселона» выправилась самым невероятным образом. Думаю, что обидное поражение в Суперкубке вряд ли станет дополнительной мотивацией, так как это класико», – считает Хави.

Напомним, что матч «Реал» – «Барселона» состоится в ближайшую субботу, 23 декабря, в 15:00 по московскому времени.